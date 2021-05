'Mi vida está en riesgo, pero no me rendiré': Zudikey Rodríguez

Mediante un chat de WhatsApp, personas cercanas a la campaña de Zudikey Rodríguez, aspirante a la presidencia municipal de Valle de Bravo por la coalición PRI-PAN-PRD, adjudicaron a la candidata un mensaje en donde culpa a Morena de secuestrar al Municipio y da cuenta de otra amenaza.

"Me encuentro muy triste, molesta, desesperada, ya pronto estaré en Valle. Les pido que su lucha no desista. Podrán irse otras personas. Pero ustedes les suplico no se vayan. Sigamos con la lucha. Valle de Bravo vive un secuestro general por Morena, pero no del narcotráfico, hoy el malo tiene nombre y es Morena", se lee en el mensaje presuntamente enviado por la candidata en el chat Valle por la Coalición.

"Ya estoy solucionando salir con el mejor cuidado, ya que mi vida está en riesgo. Pero no me rendiré, lucharé con ustedes. No me abandonen por favor, Morena no debe ganar y menos de esta forma, intimidando. Sigo en la pelea, regresaré más fuerte por ustedes, por mi Valle de Bravo, por las buenas personas".

En otra parte del presunto mensaje de la abanderada se alerta sobre otra supuesta amenaza.

"Hoy una amenaza a un joven de mi avanzada vía telefónica de parte de Morena. Si no quitas las lonas que pusiste ayer de Zudy te levantamos. Los de Morena lo vieron cuando subieron a mi casa el Colibrí para hacer su reunión. Y después recibe la llamada de amenaza. ¿Quién es la delincuencia ? Morena", se lee.

La semana pasada la candidata Zudikey Rodríguez denunció supuestas amenazas por parte del crimen organizado.

En el último mensaje que subió a redes sociales, el jueves pasado, escribió que está bien, pero no dio más información.