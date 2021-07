Mi voto no va en manada, dice Magistrado Vargas

Ciudad de México— "Mi voto es independiente, mi voto no va en grupo o en manada; mi voto es individual y es responsable, a partir de cada caso concreto", expresó el Magistrado presidente José Luis Vargas al intervenir en un asunto en donde la mayoría expresaba su rechazo a un proyecto.

Durante la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata e Indalfer Infante, manifestaron su inconformidad con dichas expresiones del Magistrado presidente.

El tema que se discutía era el de una propuesta de sentencia de la Magistrada Mónica Soto, que demandaba ordenar lineamientos de paridad a los órganos electorales locales, a partir de un caso de supuesta omisión en el órgano electoral de Tamaulipas para que hubiera paridad de género en todos los cargos de las instituciones electorales, en particular en la secretaría ejecutiva.

Luego de casi una hora de discusión y del desencuentro entre los magistrados, se votó rechazar la propuesta por cinco votos contra dos, de la Magistrada ponente y de Vargas.

"Quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de mis pares, de todos, son votos fundados, son votos independientes. Yo no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre al manera en la que votan algunos de mis colegas. Por ende, le pediría más respeto a este pleno", reaccionó de inmediato la Magistrada Otálora, ante lo expresado por Vargas.

El presidente del Tribunal, también le respondió a la brevedad.

"Pido una disculpa por el término, en metafórico. Por supuesto no estoy refiriendo, es simplemente el voto en bloque. Si eso le ofendió, le pido una disculpa. Simplemente fue, y no se lo dije a partir de su voto, sino a partir de un voto que anticipó la Magistrada Soto que sería unánime de todos nosotros. Yo simplemente lo que establecí es que en mi forma de votar, no voto como manada", expresó el Magistrado Vargas.

A la par de las intervenciones sobre el tema de paridad se sucedieron los reclamos a la expresión del presidente de la sala.

"También quisiera decir que en relación con su expresión, yo me hago responsable individualmente de mis cotos, de la congruencia de los mismos, lo cual puedo demostrar y tengo documentado", expresó por su parte el Magistrado Reyes Rodríguez.

En un sentido similar lo hizo el Magistrado Felipe Fuentes.

"Mis posiciones (...) siempre han sido jurídicas, porque siempre en un colegiado se toman decisiones por mayoría o por unanimidad y si es mayoría no significa que no se razonen o que tengan que tomarse en manada o en grupo", expresó el Magistrado Fuentes.

Con el afán de calmar ánimos, la Magistrada ponente Soto intervino para agradecerle a Vargas las aclaraciones.

"Espero que no haya sido generada por alguna intervención mía, pero bueno", señaló Soto.

Y la Magistrada Soto concluyó con el tema al insistir en su proyecto finalmente desechado.

"A veces los ánimos en cualquier órgano jurisdiccional se ponen intensos", expresó Soto.