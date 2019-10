Mientras acusan a allegados, Peña viaja por el mundo

Ciudad de México.- Fotos en Madrid, Bruselas y Nueva York. Titulares donde se menciona que “pasea su amor” con la modelo Tania Ruiz. Notas donde se habla de su “fiesta de pelucas” y que usa las mismas cremas que su novia (que es el reporte más reciente sobre la pareja) Son las publicaciones que durante este año ha protagonizado el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en revistas de sociales donde se le ve feliz, viajando por el mundo. Lo anterior, mientras en México políticos que trabajaron en su gabinete y otros personajes que estuvieron en su círculo más cercano están acusados por distintos delitos, con procesos legales en su contra y, en algunos casos, ya en la cárcel.

Sobre lo ocurrido en el sexenio anterior, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador planteó desde el inicio de su gobierno un borrón y cuenta nueva, señalando que no iniciaría una persecución en contra de Peña Nieto y quienes fueron sus colaboradores, a pesar de que en múltiples ocasiones ha acusado que la corrupción permeó en gobiernos previos, desde los más altos niveles y con el conocimiento de los titulares del Ejecutivo.

Sin descartó dicha persecución, López Obrador también dijo que no contribuiría a la impunidad, y no interferiría en las denuncias que reciba la Fiscalía General de la República (FGR), producto de investigaciones como las que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Hasta ahora, no se informado sobre alguna acusación o investigación directa que tenga como objetivo directo a Peña Nieto.

Apenas el martes pasado, se confirmó que quien fue su secretaria de Desarrollo Social y titular de Sedatu, Rosario Robles, permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra, al estar acusada ejercicio indebido del servicio público en relación al caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra, donde estuvieron involucradas al menos 11 dependencias, durante el gobierno del político priista.

Robles, hasta el momento, es la funcionaria de más alto rango del gobierno de Peña Nieto que ya está encarcelada, pero hay otros del mismo nivel que también tienen órdenes de aprehensión en su contra.

Quien fuera Coordinador de Vinculación Internacional durante la campaña de Peña Nieto y a la postre titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, está acusado de recibir sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México, por un monto que superaría los 12.5 millones de dólares, presuntamente a cambio de darles contratos.

Pemex ha estado en el ojo del huracán, con diferentes señalamientos por corrupción, durante el gobierno previo. Espías israelíes contratados por la empresa Oro Negro, según reveló The Wall Street Journal, grabaron en 2017 a un funcionario de Pemex Perforación y Servicios en una plática sobre los presuntos sobornos con que funcionaba la empresa. Dicho reporte mencionó a quien fue secretario de Energía con Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell, aunque él negó tener alguna injerencia en la adjudicación de contratos de servicios o de arrendamientos de Pemex.

En el caso de la petrolera, también ha sido denunciado por su presunta responsabilidad en el robo de hidrocarburos quien fue jefe de escoltas de Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, y luego subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, el general León Trauwitz. Quien ya está preso, también por el llamado huachicol, es el general en retiro Sócrates ‘H’, quien el sexenio pasado fue gerente de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos.

Carlos Romero Deschamps, otro personaje vinculado con la industria petrolera y el PRI, quien dirigió durante 26 años el sindicato petrolero, enfrenta denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Tanto Deschamps como otros personajes cercanos al expresidente, y el propio Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, acudieron a la boda de la hija del abogado Juan Collado, quien tramitó el divorcio del también exmandatario mexiquense con la actriz Angélica Rivera.

Dicha boda fue destacada en diferentes medios, porque diferentes personajes que estuvieron en ella después fueron acusados o encarcelados, como Rosario Robles y Collado, quien fue aprehendido y vinculado a proceso el pasado 9 de julio, al estar acusado por los dos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Otro personaje que estuvo en esa boda es Eduardo Medina Mora. Peña Nieto lo nominó para que fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia y llegó a dicho cargo, sin embargo renunció el pasado 3 de octubre, tras conocerse que hay investigaciones en su contra.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que Medina Mora es investigado por presunto lavado de dinero y lo acusó de proteger a integrantes del gobierno de Peña Nieto.

El gobierno de Javier Corral, en Chihuahua, responsabilizó a Medina Mora de proteger a Peña Nieto y a su gabinete, con una resolución que impedía a la Fiscalía estatal investigarlos, por el caso de supuestos desvíos de recursos públicos a campañas del PRI.

Otro personaje cercano a Peña Nieto, quien fuera consejero jurídico de su presidencia, Humberto Castillejos, es también investigado por su presunta responsabilidad en el desbloqueo ilegal de cuentas vinculadas al lavado de dinero, según dijo a medios Nieto Castillo, de la UIF.

La misma Unidad presentó una denuncia este año en contra de quien fue el último responsable de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, por su presunta responsabilidad en lavado de dinero. Elías Beltrán, al respecto, dijo que la denuncia de la UIF en su contra era una venganza de Santiago Nieto, por haberlo removido de la Fepade en 2017.

A los casos anteriores se suma que ya fueron detenidos dos exgobernadores priistas acusados de desfalco de recursos en sus estados, durante el periodo de gobierno de Peña Nieto, Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo. En cuanto a Alfredo del Mazo, también priista y actual gobernador del Estado de México, el diario español El País dio a conocer que el extitular de Banobras ocultó una cuenta de 1.5 millones de euros en Andorra.

Del Mazo, sobre ese tema, dijo que buscar abrir una cuenta en Andorra no había sido “la mejor decisión”, al participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos. Sin embargo negó que haya alguna irregularidad respecto a sus ingresos y la información declarada en su declaración patrimonial.