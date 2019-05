Migrantes deben respetar las leyes: Segob

Saltillo, México (11 mayo 2019).- Se fugan migrantes, otra vez, del INMEn medio del flujo de migrantes que ha crecido de manera exponencial en el País, se está trabajando para evitar caer en un desorden en política migratoria, afirmó ayer Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

El objetivo es registrar y regularizar a los migrantes para que puedan continuar su estadía en México, País que siempre ha abierto las puertas a los extranjeros, señaló tras su participación en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019.





"Tenemos leyes y tienen que ser respetadas por los propios migrantes, no podemos tener un desorden en nuestra política migratoria, quienes no se quieran registrar, quienes no se quieran regularizar pues

simplemente los tenemos que devolver", expuso ante representantes de medios de comunicación.

"Ni se va a tolerar a que violen nuestras leyes y menos aún que algunos de ellos han sido muy agresivos con nuestros agentes migratorios".

La Secretaria reiteró que el Gobierno federal trabaja para que los migrantes que están entrando al País tengan una migración ordenada y segura, aunque hay un flujo migratorio irregular por toda la frontera.

"Yo creo que se confundió la visa humanitaria que les estábamos dando, ellos creyeron que era un salvo conducto para llegar a Estados Unidos, pero la visa humanitaria tiene un principio rector y así lo tomó el Gobierno del Presidente López Obrador, el principio rector es cuando un País otorga una visa humanitaria es para tener un proceso de inclusión dentro del País que otorga esa visa", dijo.

Referente en Derechos Humanos

El estado de Coahuila es un referente en el País por el respeto a los derechos humanos, afirmó Sánchez Cordero, tras poner en marcha los trabajos para la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2023.

La funcionaria federal aseguró que Coahuila es un oasis en donde se están respetando los derechos y en donde se quiere caminar conjuntamente con la ciudadanía para establecer una política prioritaria para la protección y garantía de los derechos humanos.

A pesar de que la funcionaria federal destacó la activa participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en esta entidad, representantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) denunciaron que fueron excluidos de este evento.

"Estamos aquí para denunciar la reiterada inequidad en el trato a las organizaciones de la sociedad civil que se ratifica en la convocatoria para esta reunión en la que no fuimos incluidos, ni tampoco el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios", citaron en un comunicado.