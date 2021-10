Miles de mexicanos viven viacrucis por falta de certificado covid

Ciudad de México.- Miles de mexicanos han tenido dificultades para obtener el documento que acredita estar inmunizado contra covid-19; la falta del comprobante o errores en éste han hecho que pierdan citas médicas o no puedan viajar al extranjero.

Este certificado de vacunación incluye entre otros elementos un código QR y con el cual se comprueba formalmente el haber recibido la vacuna en México.

Al no contar en este documento digital de la Secretaría de Salud, miles han emprendido un nuevo viacrucis en esta pandemia, se les ha negado hasta pases a especialidades médicas o estudios de seguimiento en sus clínicas familiares del IMSS, o temen ser rechazados en sus viajes al extranjero, porque ya es un requisito.

Debido a que ciudadanos han solicitado a la SSA la corrección de sus QR covid y la dependencia de salud se declaró incompetente para hacerlo, el Instituto Nacional de Transparencia, INAI le instruyó a corregir los datos personales de los certificados que se encontraban equivocados.

El comisionado de este organismo autónomo, Adrián Alcalá indicó en entrevista con Excélsior que “cualquier persona puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) ante los responsables que traten sus datos personales.

"Con los recursos que se resolvieron, ratificamos que la Secretaría de Salud es la instancia competente para emitir y corregir los certificados de vacunación contra covid, conforme a los datos que se almacenan en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx; tal y como se desprende del aviso de privacidad integral para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-COV-2 al momento del registro”.

El origen del posicionamiento del comisionado Alcalá fueron tres solicitudes que se presentaron a la SSA, por distintas personas, para que se rectificaran diversos datos personales contenidos en sus certificados de vacunación contra covid-19, en uno de ellos se requiere la corrección de la marca de la vacuna que se le aplicó, en otro del correo electrónico que se proporcionó y en el último del apellido, ya que se escribió incorrectamente.

Sin embargo, la dependencia de Salud había reiterado su incompetencia y señalado que no era responsable del tratamiento de los datos personales dado que “no resguarda, modifica, supervisa, evalúa o administra la información generada por los sistemas institucionales y estadísticos relacionados con las acciones de vacunación”. Dicha incompetencia fue revocada por el INAI.

Excélsior también solicitó a la Secretaría de Salud los nombres de los responsables de la emisión y corrección de los certificados de vacunación, a lo que respondió que tampoco era su competencia, sino de la Secretaría del Bienestar.

Depende de que los servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar puedan descargar en el sistema las hojas de registro que recogen en los centros de vacunación al momento que uno acude a aplicar su dosis”, respondió la SSA.

"Esta resolución en la que se le ordena a la Secretaría de Salud asumir la competencia de la corrección de los QR covid, es solo un ejemplo de todos y cada uno de los casos en que, semana a semana, mis colegas y yo optamos por la protección más amplia a los derechos de las personas, porque se están violando derechos básicos como el libre tránsito al extranjero o a la salud”, concluyó el comisionado del INAI, Alcalá.

Por lo que luego de esta resolución, la SSA tendrá 10 días, a partir de ser notificada, para rectificar los datos personales de quienes así lo solicitaron, a través del INAI.

NUEVO VIACRUCIS SIN QR COVID

Desde el 4 de julio, Yolanda Ríos y Joaquín Trejo, ambos de la tercera edad completaron su cuadro de vacunación covid con AstraZeneca en la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, a tres meses, su certificado digital sigue sin aparecer en el sistema y sin que la dependencia de Salud les dé una respuesta. En su clínica familiar del IMSS, número 11, les negaron el servicio a especialidades, por no poder comprobar la aplicación de sus dos dosis.

Yolanda Ríos tiene fibrosis pulmonar debido a secuelas por covid y necesita ser atendida por un neumólogo, pero como el sistema en la página https://cvcovid.salud.gob.mx/ le impide descargar su certificado de vacunación se le negó el pase a la especialidad.

Lo mismo sucedió con Joaquín Trejo, quien es diabético y debido a la falta del certificado, no le dan el pase para sus estudios de seguimiento.

Mientras que ciudadanos como Oscar Manuel Pastrana García, quienes están a días de volar a la Unión Europea, su certificado de vacunación simplemente no pueden obtenerlo, pues solamente aparecen respuestas de error al hacer el trámite, a pesar de haber completado su cuadro de vacunación desde más de dos meses.

Desde el jueves 1 de julio, en zonas de la Unión Europea ya se activó el pasaporte covid o “pase sanitario” que realmente es el certificado de vacunación completa, que al obtenerlo incluye datos como nombre, registro de población, fecha de aplicación de dosis (dos, si así se requiere), farmacéutica y lote de la vacuna y por supuesto el código QR que referencia a toda esta información.

Este miércoles marqué al teléfono 5536840370 de la Secretaría de Salud y me atendió la operadora Liliana Fernández y me comentó que en este caso, ellos no pueden hacer absolutamente nada, más que levantar un reporte con todos mis datos: nombre completo y CURP, ya que viajo a Europa y me piden el certificado para ingresar a España. No me dieron ningún folio y solo me comentaron que esperara una llamada”, comentó Óscar Pastrana, en entrevista con Excélsior.

El único teléfono en el que la Secretaría de Salud atiende es el 5541665418. Ahí sí tienen operadoras que están apoyando, pero solamente está destinado para el personal de salud, y especifican que no pueden atender a la población en general.

Óscar también ya asistió a casos especiales en los centros de vacunación para solicitar una solución. El 30 de septiembre se presentó a las 12:14 p.m. en el hospital siglo XXI, pero la única respuesta que le dieron fue que ellos no podían hacer nada al respecto.

Cada vez se encienden más las alertas entre los viajeros mexicanos sin la posibilidad de acceder a su QR, que está disponible en México desde el 6 de julio. Estados Unidos ya impuso nuevas restricciones para visitar su país.

A partir de noviembre, los extranjeros que deseen pisar suelo estadounidense, deben mostrar una prueba de que están completamente vacunados contra COVID-19 con alguna de las siguientes vacunas aprobadas en ese país: Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca, Janssen y Sinovac.

"Uno de los grandes problemas con la salud en México es la falta de infraestructura informática a la altura de las necesidades de una población y epidemiología como la de México. Al día de hoy, seguimos siendo un país de ‘paloteo’. Faltan registros y censos de casi todas las enfermedades, pero lo que es imperdonable, es que en medio de la peor pandemia en la historia moderna de México no existe un sistema transparente, robusto, bien planeado, y pensado en el usuario para informar y entregar certificados de vacunación”, comentó Xavier Tello, médico cirujano y analista de políticas públicas de salud.

Felipe Barousse, director de la empresa de tecnologías y sistemas de información: “Piensa Technologies” y conductor del programa 1060Interfase de Radio Educación, tiene a varios de sus familiares vacunados en Huixquilucan y Miguel Hidalgo, incluidos padres e hijos con datos de incorrectos en sus certificados de vacunación, mismos que desde julio pasado ha intentado solucionar por todos los medios disponibles sin ningún resultado positivo o una respuesta de las autoridades responsables. A través del programa de radio, a Felipe lo han contactado decenas de radioescuchas manifestando su queja de datos incorrectos en sus certificados de vacunación y quienes tampoco han logrado solucionar esta problemática en su documento oficial.

"Sabemos que hay muchísima gente con este problema, no entiendo por que la Secretaría de Salud o, a quien le corresponde implementa o, MAL-implementa un sistema informático para obtener los certificados que está mal hecho, es insuficiente, mal diseñado y con resultados nefastos. Como siempre, es una obra que lanzaron, solo para “tomarse la foto' y aparentar que se cumplen los requerimientos, pero la realidad es muy diferente”, concluyó Felipe Barousse.