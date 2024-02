'¿Millones de narco a campaña? Sería rico, no tengo nada'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a negar que fue financiado por el narco, como sugirió indagatoria de la DEA publicada en ProPublica, y dijo que si eso fuera cierto, sería millonario, pero no tiene nada.

Tras reiterar que la felicidad no consiste con acumular bienes materiales, el Mandatario aseguró que no es igual a sus adversarios políticos porque no está en la Presidencia por el dinero, sino por ideales.

"Me da pena decirlo, pero hay veces que se piensa que somos iguales, no, nosotros estamos aquí por convicción, si fuese por dinero, ¿2 millones del narcotráfico para la campaña? Estaría yo inmensamente rico, inmensamente rico", dijo en su mañanera desde Palacio Nacional.

Afirmó que ya heredó el patrimonio que ha logrado a sus 70 años y no tiene nada, incluso, que nunca ha sabido cómo usar una tarjeta de crédito.

"Y de mis bienes solamente tengo una casa que por cierto ya la entregué a mis cuatro hijos, no tengo nada, mis libros, que ya también como tengo mi testamento, todos los libros de mi oficina van a ser para Laurita y ya mis hijos tienen lo que les corresponde, Beatriz también.

"Yo no tengo nada y nunca he tenido una tarjeta de crédito, nunca, es más, no sé, no sabría yo cómo llenarla porque estoy dedicado a otra cosa", sostuvo.

El pasado martes, el sitio estadounidense ProPublica señaló que en 2006, agentes antidrogas de EU descubrieron pruebas sólidas de que narcotraficantes de los Beltrán Leyva entregaron unos 2 millones de dólares a los asesores de la campaña presidencial de AMLO a cambio de la promesa de que, una futura Administración del tabasqueño, facilitaría las operaciones criminales.

Esta mañana, López Obrador dijo que no proviene de una cuna de "niño fresa" y tampoco llegó al poder después de hacerse famoso por conducir un noticiero, sino a través de luchar durante décadas por los pobres, por eso, sugirió, tiene autoridad para enfrentar a sus opositores.

"Si fuésemos niños bien, fifís, fresas, si yo llegué aquí después de estar en un programa de radio conduciendo un noticiero y me hice famoso, y como la gente ya estaba harta del PRIAN votaron por mí, llegué a la Presidencia, pero no es mi caso

"Yo llevo 50 años luchando por los pobres, por los demás y nunca me ha interesado el dinero, lo material, y siempre digo que no todo el que tiene es malvado, sencillamente mi filosofía, mi forma de vida, ideales, principios, me lleva a no considerar fundamental el dinero o lo material", abundó.

'Nada que temer ante campañas mediáticas'

Ante el proceso electoral en que se elegirá a su sucesor, López Obrador llamó a sus seguidores que no se preocupen por "campañas" que buscan desprestigiarlo porque seguirá la transformación y su movimiento es imparable.

"Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara, que me está diciendo: 'ahora ya se va y tenemos esto pendiente', y les digo, va seguir lo mismo y va ser hasta mejor, porque ya sentamos las bases y desgrosamos el camino, este movimiento no lo para nadie.

"Con sinceridad le digo al pueblo de México que no hay nada que temer, vamos a seguir avanzando y no nos preocupemos por las campañas mediáticas, ya no tienen efecto.

"No es para presumir pero estamos muy arriba, tenemos el apoyo, el respaldo del pueblo, de la mayoría del pueblo, y (los opositores) ya no van a poder (ganar) porque ya se les acabó el tiempo", advirtió.