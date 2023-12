Minimiza AMLO caos en Tabasco: no pasó a mayores

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el caos en Tabasco que dejó dos muertos, motines, narcobloqueos y balaceras, y dijo que la violencia "no pasó a mayores".

En conferencia, se quejó de que los medios difundieron la situación de inseguridad en su estado natal al punto que, ironizó, la noticia llegó hasta donde está el Papa.

"Lo de Villahermosa, no, no, no, no, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano, fue la nota, afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos", reprochó.

López Obrador acusó que la mayoría de los medios está contra su Gobierno y ayer que descansó, pudo percatarse de ello, pero sin ahondar sobre lo sucedido en Tabasco.

"Ahora me tocó porque como ayer fue descanso, estaba yo viendo a Fórmula, nooo, que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, así, violencia", criticó desde Palacio Nacional.

Carlos Manuel Merino, Gobernador de Tabasco, también alegó el domingo pasado que la prensa magnificó los hechos y eso alentó la psicosis social.

Esta mañana, el Presidente señaló que en la entidad se cometieron asesinatos por debajo de la media nacional en cuatro días del fin de semana que incluyeron la Nochebuena.

"Y fíjense, y ojalá siga pasando este fin de año, como no nos reunimos, hoy revisamos lo de seguridad de cuatro días, a ver ¿por qué no lo pones? Y resulta que (Tabasco) está abajo de la media en el caso de homicidios", añadió.

Aseguró que los mexicanos disfrutaron de las fiestas navideñas con emoción y no entre violencia.

"O sea que, la gente está en su fiesta de Navidad, que bueno, yo aquí me asomé ayer al Zócalo, estaba lleno, y todos los días antes del 24 no se podía caminar en el Centro", arguyó.