Minimiza AMLO inseguridad en Guerrero, no ve focos rojos

Francisco Robles / Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un repunte en homicidios en Guerrero este año, dijo que no hay focos rojos en la entidad.

En la conferencia mañanera en Acapulco, López Obrador afirmó que su Gobierno va a contracorriente pero avanzando muy bien.

-Retomo el tema, Presidente, ¿entonces usted a la luz de estos acontecimientos no ve focos rojos en la entidad en materia de seguridad?, le preguntó REFORMA al Mandatario federal.

"No, vamos avanzando, vamos muy bien, vamos avanzando a contracorriente, pero avanzando", respondió.

-Y le reitero la pregunta, ¿a qué atribuye el aumento de la violencia actual en Guerrero?

"Porque tenemos repuntes porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás. Ya se ha ido avanzando, ya les mostré que no es lo mismo que antes, pero bueno, ahora en el caso de homicidios, no por ejemplo en el caso de secuestro", justificó.

El Jefe del Ejecutivo pidió poner una gráfica de homicidios en donde se ve que en 2022 hubo mil 137 homicidios y en los casi 8 meses que van del 2023 ya van 805.

"Puede ser que haya repuntes en algunos casos, pero ya no hay asociación delictuosa. Ya no está mezclada, ya no se permite que se alimenten, que se nutran delincuencia y autoridad. Ya está pintada la raya", afirmó.

"No les gusta a los conservadores, a los de tu periódico, pero nos dejaron con mucha violencia, porque los anteriores gobernantes estaban amafiados con la delincuencia", acusó.

"No se debe de olvidar, pero tampoco ni modo que haga ese análisis el REFORMA, que durante el Gobierno de Calderón se estableció en México un narcoestado, que el señor García Luna está preso por eso".

López Obrador reiteró que la violencia es herencia de los grupos que se toleraron en el Gobierno panista de Felipe Calderón.

"Entonces estamos avanzando a pesar de esa herencia de grupos que se fueron tolerando desde Calderón y el Gobierno anterior, pero vamos avanzando", indicó.