Minimiza Ebrard dichos de Trump

Ciudad de México.- El Canciller Marcelo Ebrard minimizó las declaraciones del Presidente Donald Trump, quien afirmó que estaba utilizando a México para proteger la frontera de Estados Unidos.

"Con respecto a la declaración yo me iría a la declaración oficial que hizo aquí en Naciones Unidas en la inauguración que dijo 'México nos ha mostrado gran respeto y yo en correspondencia les muestro también respeto', eso dijo en la Asamblea General, para mí esa es la versión oficial de Estados Unidos", expuso al ser cuestionado en conferencia de prensa en Nueva York.

Ayer el Mandatario estadounidense dijo que México desplegó a más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional para contener la migración, ante la falta de cooperación de los demócratas a su regreso a Washington procedente de Nueva York donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ebrard señaló que el despliegue tiene que ver con la seguridad y que además los elementos colaboran con tareas migratorias.

"Lo que nosotros estamos haciendo en México es una regulación porque México no puede ser un País donde no se cumpla la ley, si no están registrados los migrantes, no podemos protegerlos", indicó.

El funcionario mexicano, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador aspira a tener una relación de respeto con la Administración de Trump.

"Pensamos que podemos aspirar a tener una relación de respeto en donde tenemos políticas diferentes, esa es la aspiración de México y vamos a seguir en ese camino", afirmó.

Celebrará México encuentro de donantes del PDI en 2020

El Gobierno de México celebrará el próximo año un encuentro entre donantes del Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el sur de México y Centroamérica.

En conferencia de prensa, luego de presentar el plan en el marco del 74 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que ya hay 35 países que van a invertir en el PDI, que tiene como objetivo reducir la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador a través de la inversión y el desarrollo.

"Apuntados tenemos 35 países que van a la Conferencia de Donantes a favor del PDI y 18 organismos, como el Foro Económico Mundial que nos invitó a Davos a presentar el plan", explicó.

"Esto significa el esfuerzo más grande de cooperación a favor de Centroamérica en los últimos 20 años", añadió.

Indicó que México seguirá insistiendo para que Estados Unidos acceda a invertir en el plan.

"Estados Unidos, en la declaración que hicimos el 7 de junio, en el punto número cuatro se comprometió a liderar junto con México la implementación y buscar socios internacionales para el Plan de Desarrollo Integral", aseguró.

"Nosotros asumimos que ese es un compromiso establecido y en todas las reuniones que tengamos con Estados Unidos vamos a ponerlo sobre la mesa. No vamos a quitar el dedo del renglón".