Minimiza Presidente paro en refinería

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el paro de trabajadores de ICA Fluor en la refinería de Dos Bocas, pues dijo que se trata de un asunto de sindicatos.

"Es un paro momentáneo, transitorio, porque se están disputando la titularidad del contrato; es un asunto entre sindicatos. La empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo al sindicato que tiene el acuerdo con ICA y por eso ayer hubo un paro parcial, estamos hablando nada más de la empresa ICA", comentó López Obrador.

La manifestación de los trabajadores de la obra insignia del Gobierno federal en Paraíso, Tabasco, fue detonada ayer por la inconformidad en la prolongación de horas de trabajo que no son pagadas; además, denunciaron amenazas de despidos si no pagan moches a Ricardo Hernández Daza, a quien ICA le entregó el liderazgo sindical en la obra.

Ante la movilización de miles de trabajadores, elementos de la Marina y de la Policía Estatal ingresaron a resguardar la zona donde actualmente se construyen la planta combinada y la planta de coquización retardada.

Hoy, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que se trate de un asunto salarial, pues aseguró que los trabajadores tienen sueldos justos y prestaciones.

"Son asuntos que tienen que ver con los líderes -ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas- sí que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Ellos ya saben o si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien.

"Porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores, tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos, el problema es que se pelean los sindicatos, los líderes para tener el control", señaló.

Ante el enfrentamiento registrado esta mañana en Dos Bocas entre trabajadores de ICA y policías antimotines que resguardan la obra, López Obrador pidió que se resuelva el problema de manera pacífica y con diálogo.

"Ah... entró la policía a Dos Bocas, pero es eso básicamente. Ojalá que todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo y que los dirigentes ayuden, que pongan orden", finalizó.