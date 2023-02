Ministra Esquivel plagió tesis de doctorado: El País

CDMX.- Yasmín Esquivel, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), plagió la tesis con la que obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac en 2009, según una investigación de El País.

De acuerdo con el diario español, 209 de las 456 páginas de la tesis de Esquivel "Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa" se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores.

Entre los plagiados estarían un ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); un ex Ministro español de Cultura y un ex presidente del Tribunal Supremo de España; un ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes.

Dos de esos autores ya confirmaron el plagio a El País.

El periódico ibérico agrega que dos académicos mexicanos, que revisaron las pruebas a ciegas, sin saber que se correspondían con un trabajo de la Ministra, también consideraron que se trata de un plagio.

"En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda", afirmó a El País José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España de 2020 a 2021 y actualmente Embajador ante la UNESCO.

Esquivel tomó, sin citar, el texto de Rodríguez Uribes "Rousseau y los derechos humanos", publicado en Historia de los derechos fundamentales (Dykinson, 1998).

Además, reporta también El País, el jurista e investigador Miguel Carbonell ha confirmado que la Ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro "Los derechos fundamentales en México" (UNAM, 2004), para el que se preparó 15 años y a cuya escritura dedicó tres.

"Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo", afirmó Carbonell al diario español.

Según el análisis, descontando el título, índice, agradecimientos y bibliografía, el plagio equivale al 46.5% de las páginas escritas en la tesis de Esquivel.

La Ministra Esquivel era magistrada en el Tribunal Superior Agrario en el momento en que entregó su tesis de doctorado, en 2008.

De acuerdo con El País, entre diciembre de ese año y enero de 2009 obtuvo el voto aprobatorio de siete sinodales -todos ellos académicos de la Universidad Anáhuac- que, según se observa en los argumentos de su voto, reconocieron la originalidad del trabajo y sus aportes al campo del Derecho.

Esquivel recibió en junio de 2009 el título de posgrado, y en diciembre la Secretaría de Educación Pública (SEP) le expidió su cédula profesional de doctora.

Esquivel obtuvo el título de Licenciada en Derecho con una tesis registrada en 1987 en la FES Aragón, que es idéntica a otra publicada un año antes, en 1986, por Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho.

Apenas este jueves, un tribunal federal echó abajo la prohibición que había sido impuesta a la UNAM para informar sobre el procedimiento iniciado a Esquivel por el presunto plagio de la tesis de licenciatura, al estimar que debe prevalecer el derecho a la información. Sin embargo, si bien autoriza continuar con la instrucción de dicho procedimiento, el tribunal ratificó la suspensión provisional que impide al Comité de Ética de la universidad emitir su resolución final sobre el supuesto plagio.