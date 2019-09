Ministro asesora amparos contra Santa Lucía: López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío Díaz, de estar detrás de quienes han interpuesto amparos para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

El mandatario aseguró que, aunque no existen documentos firmados por el juzgador en retiro, éste podría estar incurriendo en una falta por participar en litigios.

"Me dicen que hay un ex Ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleve a cabo el Gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía y que son 16 despachos de abogados.

"Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Primero, porque un ex Ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero sí coordina, asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de Ministro", refirió el Jefe del Ejecutivo.

Es importante que en la Ley de Austeridad, dijo, se le niegue a quienes trabajan en el Gobierno que posteriormente lo hagan en empresas vinculadas con el cargo.

"No hemos podido continuar la obra porque estos señores están abusando del derecho de amparo. Con un poco de luz en la frente, quién puede sostener que no se deba de hacer esa obra o que se afecte el medio ambiente si se trata de construir una pista en un aeropuerto que existe desde hace 50 años, en las instalaciones, en Santa Lucía, que es un área impactada.

"No tiene ningún fundamento, por qué no hicieron lo mismo con el aeropuerto de Texcoco, que querían acabar con el lago Nabor Carrillo, en la zona más baja Del Valle de México (...) Entonces no protestaron y ahora tiene toda una campaña en contra de esta obra que es fundamental", agregó.