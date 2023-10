¿Ministros a Senado? 'Mejor digan por qué ganan $700 mil'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la asistencia de la Ministra Norma Piña al Senado generaría un espectáculo por lo que sería mejor que explicara por qué en la Corte ganan 700 mi pesos.

En la mañanera, López Obrador indicó que la asistencia de la juzgadora a la Cámara alta podría prestarse a faltas de respeto.

"Pienso que no hace falta y que es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten", soltó AMLO.

"¿Para qué van a ir a dimes y diretes al Senado? No, no, no, no, que expliquen por qué ganan 700 mil pesos".

"No hace falta que vayan al Senado a exponerse, a que les falten al respeto, eso lo pueden hacer en una rueda de prensa, que los inviten a ustedes".

El Presidente pidió a los Ministros informar al pueblo.

"Y que ustedes, que cuestionan, pero son respetuosos, hagan todas esas preguntas y las que ustedes consideren, con absoluta libertad, que se le informe al pueblo, eso es", agregó.

"No, no, no, no hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas en el Senado, aunque también actúan con urbanidad política, es mejor no ir, sino responder informar"

Y entonces, lanzó un listado de preguntas que le gustaría contestaran los Ministros.

1. ¿Por qué ganan 700 mil pesos?

2. ¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados y Ministros por corrupción?

3. ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Corte a un hombre de absoluta confianza de García Luna?

4. ¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?

5. ¿Qué han hecho, qué han legislado, mejor dicho, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años, perdón, en los últimos 36 años.

6. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo?

7. ¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores?

8. ¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la Guardería ABC?

9. ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual Presidente cuando era Jefe de Gobierno?

10. ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue en el caso de Raúl Salinas y otros?

11. ¿Qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los Ministros?

12. ¿Cuánto destinaban a pagar chayotes?

Al terminar su listado, soltó una carcajada.