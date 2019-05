Miranda de Wallace afirma que gobierno de AMLO protege a secuestradores

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la activista Isabel Miranda de Wallace acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de defender y apoyar a secuestradores.





Esto, luego de que la también presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro buscara sin éxito una reunión formal con el mandatario, situación que lamentó, pues asegura que el gabinete del mandatario ha recibido a los familiares de algunos secuestradores, incluidos los de su hijo.





"Ya está más que cantado que este gobierno apoyará a los secuestradores de mi hijo. No nada más a los secuestradores de mi hijo, han tenido reuniones con familiares de secuestradores, con la madre de uno de los secuestradores de Alejandro Marti, con los familiares de los Vallarta”.





Asimismo, Miranda de Wallace se dijo decepcionada por el hecho de que AMLO no esté al tanto de lo que su gabinete está haciendo: ‘proteger a los secuestradores’, en lugar de atender a las víctimas.





"Que tristeza que el presidente no se entere lo que está haciendo su gabinete, que es dejar en desprotección a quienes sí nos han matado a los hijos y traten de proteger a los secuestradores y delincuentes” [sic].





Más tarde, afuera de Palacio Nacional, la activista abundó:





"Dónde están las víctimas de El Chapo, de todos los delincuentes, yo no veo que los estén buscando, nada más escuchan y les tramitan facilidades a familiares de delincuentes, espero que escuche, me atienda y pueda escuchar mis puntos de vista, y lo que está en un juzgado, no sólo lo que vienen y le dicen de lengua” [sic].





Aprovechó para desmentir las acusaciones de Guadalupe Lizárraga, quien la semana pasada denunció, en la conferencia mañanera de AMLO, que Brenda Quevedo no secuestró al hijo de la presidenta de Alto al Secuestro y, además, ha sido torturada.





“Si el presidente no conoce estos detalles se puede creer cualquier cosa que lo diga, si la escucharon a esta señora en dos ocasiones quiero que me escuche a mí” [sic].





Alegó que la defensa de los secuestradores de Hugo Wallace Miranda no cuentan con las pruebas para acreditar las torturas y que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, no se han cometido violaciones a los derechos humanos de César Freyre de Morales, Jacobo Tagle Morín, los hermanos Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí.





Cabe señalar que el secuestro del hijo de Isabel Miranda se llevó a cabo cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, mismo periodo en el que se comprometió a dar solución al caso.





Así lo recordó ella misma:





"Cuando secuestran a mi hijo el presidente era jefe de gobierno y el señor Alejandro Encinas, secretario de gobierno. Se comprometieron a darnos justicia, hoy después de catorce años, los victimarios quieren aparecer como víctimas, y no lo voy a permitir. Él es padre y quiero que se ponga en mis zapatos, qué sentiría haber perdido a su hijo, que se lo hubieran secuestrado y que luego lo acusaran a él de haber infringido la ley”.





Asimismo, destacó que interpondrá una demanda por daño moral contra la persona responsable de escribir un artículo en la revista Proceso sobre la paternidad de su hijo Hugo Alberto, ya que aseveró que lo que pretenden con ello es ‘tirar el caso de mi hijo’.





Reportaje ‘ruin’ de Proceso sobre Hugo Miranda

Isabel Miranda de Wallace calificó de ‘ruin y vil‘ el reportaje publicado por la revista Proceso, titulado Un acta de nacimiento de 1970 revela otra mentira de Isabel Miranda, donde afirma que el padre biológico de su hijo Hugo Alberto Miranda, secuestrado el 11 de julio de 2005, no es José Enrique Wallace Díaz, sino Carlos León Miranda, su primo hermano.





La activista aseguró que ‘la sangre que encontraron en Perugino es una de las 170 pruebas que existen en el expediente; es decir, no es la única prueba con la que están siendo juzgados los secuestradores de mi hijo’ y abundó:





Además, suponiendo, sin conceder lo que estas personas afirman, que el padre biológico de mi hijo no fuera Enrique Wallace Díaz, al final de cuentas sale positivo con la madre y con el padre, pero sale positivo con la madre que soy yo, entonces de todas maneras queda probado que a Hugo Alberto Wallaces lo mataron en la casa de seguridad y creo que eso debería ser lo importante: saber si existió o no el delito, no saber si yo me casé o no me casé, si me acosté o no me acosté”.





De igual manera manifestó que es imposible que la prueba de ADN, que dio positiva tanto para ella como para Enrique Wallace, pueda ser alterada.





"En primer lugar, la sangre salió positiva conmigo que soy la madre y también con el padre. Para la que gente que no sabe, es inalterable una prueba de ADN, es decir, no hay forma de que alguien pueda manipularla” [sic].





En lo que respecta a la demanda por daño moral contra Proceso, explicó:





"Cómo es posible que la gente pueda decir una sarta de calumnias y quedase como si nada. Nadie sabe de mi vida más que yo, nadie sabe lo que pasó en mi vida personal más que yo. Lo ruin es que se pongan a pensar que yo me casé o no me casé dos veces y no se pongan a ver lo importante, que estamos hablando de la vida de una persona”.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx