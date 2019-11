Mis hermanos son responsables de sus actos: Monreal

Ciudad de México.- Tras revelarse que el Alcalde Saúl Monreal festejó a su hija con fiesta en grande y dinero del erario, Ricardo Monreal dijo que sus hermanos son responsables de sus actos y que "no ve pruebas".

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se refirió en Twitter a la información que publica hoy REFORMA sobre su hermano menor, Saúl Monreal.

"Siempre he encarado mis problemas; mis 14 hermanos, mayores de edad, son responsables de sus actos. Hoy, al leer en un diario el testimonio de un expresidente -por cierto, denunciado por la Auditoría del estado ante la FGR, que no ha actuado- no vi pruebas. En fin, guerra sucia", escribió en su cuenta @RicardoMonrealA.

El morenista Saúl Monreal, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, y familiar del senador morenista, celebró el pasado 25 de octubre los 15 años de su hija con una fiesta en grande que incluyó a un DJ famoso y dinero del erario.

Según estimaciones, el costo de la fiesta con un show del DJ y reguetonero colombiano Manuel Turizo se habría elevado a más de 70 mil dólares.

Al festejo, celebrado el 25 de octubre en el Viñedo Tierra Adentro, de los más exclusivos de Fresnillo, fueron invitados 350 adultos, en su mayoría de la clase política, así como 300 adolescentes, quienes disfrutaron de crema de nuez de la India, salmón y medallones de lomo de res.