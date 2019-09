Monreal pide a diputados mantener diálogo en elección de mesa directiva

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal pidió a la Cámara de Diputados y particularmente a los legisladores de Morena mantener el diálogo en el tema de la elección de la nueva mesa directiva que evite la imposición y con ello se provoque un ambiente negativo para la construcción de acuerdos políticos y se genere una parálisis legislativa en este recién iniciado periodo de sesiones en ambas cámaras.

Hago un llamado a la Cámara de Diputados para que el entendimiento, la racionalidad, el acuerdo sea el que predomine en la Cámara de Diputados porque es un momento complicado en el país, hay que buscar la reconciliación con todos los grupos políticos y no confrontación.

También de su parte debe poner mucho la oposición porque no se puede radicalizar y radicalizar y caminar a callejones sin retorno, hay que buscar las calles de entendimiento y acuerdo”, subrayó.

Admitió que de llegar a la Cámara de Senadores el cambio al artículo 17 de la Ley Orgánica para que Morena mantenga la mesa directiva en la persona de Porfirio Muñoz Ledo no sería sencillo el lograr un consenso para lograr la aprobación de ésta y de otras iniciativas de mayor importancia para el país.

Se contamina un ambiente que aquí es tranquilo, que repito no se renuncia al debate duro, álgido, pero es muy respetuoso, no me gusta que la cámara se pueda expresar de manera distinta a la que hasta ahora se ha expresado por eso hago votos para que se logre un acuerdo allá.

No conviene a nadie la parálisis legislativa y se tienen muchos pendientes. Si se fortifica, se fortalece el bloque opositor de cuatro partidos no tenemos mayoría calificada”, advirtió.

El senador Monreal confió en que se pueda lograr un acuerdo en la Cámara de Diputados respecto a la conformación de la nueva mesa directiva.