Morelos es 'edén' de Ferraris

Ciudad de México.- Morelos podría ser considerado el paraíso de los Ferraris.

En el Estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco están registrados 392 de estos vehículos de lujo, la mayoría en Cuernavaca.

Uno de estos autos puede llegar a costar 40 millones de pesos, según páginas especializadas.

En Cuernavaca, hay locales que cobran 4 mil 350 pesos por cambiar las placas del vehículo por unas de Morelos, aunque uno de los requisitos es tener domicilio en el Estado.

"Pero no vivo en Morelos, ¿no es un problema?", se le preguntó al encargado del negocio.

"No te preocupes, yo me encargo de eso, se necesita un comprobante, pero ese yo lo consigo; y ya incluye la paquetería exprés, para que no tengan que venir hasta acá", responde.

El negocio lleva el nombre de Gestomor y, en su publicidad, presume que si el auto no tiene alguna placa, porque la quitaron las autoridades capitalinas, ellos hacen en la Fiscalía de Morelos un trámite de extravío por mil 250 pesos extra.

De acuerdo con una base de datos obtenida vía transparencia por la organización Morelos Rinde Cuentas, de los 392 vehículos Ferrari, 218 están registrados en Cuernavaca. El más caro tiene un valor de 56 millones de pesos.

Al parecer se trata de un Ferrari Monza SP2, edición limitada, sin toldo ni parabrisas, único en Latinoamérica, el cual fue visto en Cuernavaca en febrero pasado.

La presencia del deportivo, valuado en más de 40 millones de pesos en México, según sitios especializados, causó revuelo afuera de un verificentro de Cuernavaca, a donde el dueño acudió para obtener las placas de Morelos.

Al astro del futbol Cristiano Ronaldo, uno similar le costó 1.6 millones de euros, mientras que el sueco Zlatan Ibrahimovic habría pagado cerca de 2 millones de euros.

El deportivo fue llevado en un remolque a este verificentro morelense totalmente tapado, donde pagó por el derecho anual apenas 662 pesos. En la Ciudad de México se habría pagado una tenencia vehicular de casi un millón de pesos.

Un cálculo del Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo (ITDP) establece que el Gobierno capitalino deja de recibir entre 7 mil y 15 mil millones de pesos por los vehículos que son adquiridos en la Ciudad, pero cuyo emplacamiento se realiza en otros estados, principalmente en el Estado de México y Morelos.

En esta última entidad, localizada a una hora aproximadamente, es común y fácil emplacar autos de lujo que son usados en la Capital del país.

El servicio se ofrece también en el verificentro de Tres Marías, el más cercano a la Ciudad de México, donde a un costado un gestor tiene su oficina, pero ahí además se ofrecen placas de Guerrero.

"Muchos prefieren las de Guerrero por el tema de los adeudos; si quieres placas de Morelos debes estar al corriente con tus pagos en la Ciudad de México, pero en Guerrero no es un requisito", explica el encargado.

Sobre el domicilio da la misma respuesta, ya sea para Morelos o Guerrero: "Nosotros tenemos".

"No hay depósitos, se hace el trámite y ya cuando estén las placas se te mandan fotos y nos ponemos de acuerdo para la entrega", agrega.

En ambos negocios dicen tardar entre 3 y 5 días hábiles para darte tus placas, "aunque puede ser menos".

El trámite para sacar las placas en Morelos también lo hacen las agencias automotrices de la Ciudad de México, pero cobran hasta 10 mil pesos por autos nuevos, de acuerdo con Rafael Rueda, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA).

Además de 392 autos Ferrari, en Morelos hay 205 Lamborghini, 488 Corvette, 938 Jaguar, 2 mil 78 Mercedes Benz, 3 mil 301 Land Rover y 3 mil 431 Lincoln, estos últimos con un valor promedio de un millón 70 mil pesos cada uno.

Según la base de datos consultada, en Morelos hay en total 34 mil 363 vehículos de valor de más de un millón de pesos.

En contraste, 8 de cada 10 morelenses -un millón 600 mil- se encuentran en la pobreza o pobreza extrema por ingresos, es decir que perciben menos de 3 mil 500 pesos mensuales y hasta menos de mil 700 pesos mensuales, según datos del Coneval del 2020.