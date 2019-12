Morena descarta conflicto de interés para afectar a Rosario Robles

Ciudad de México.- El presidente de la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena), descartó actuación parcial o conflicto de interés para afectar a Rosario Robles al haber iniciado juicio político en su contra.

"No hay conflicto de interés, no, no lo hay, no tengo ningún interés personal en este asunto, mi interés es un interés público", dijo Gómez, quien fue compañero de partido de Robles cuando ambos integraron la dirigencia nacional del PRD, siendo el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador el líder perredista.

Lo que pasa es que "queremos abrir una época en la cual la gente pueda denunciar a los servidores públicos sujetos de juicio político ante esta Cámara segura de que su derecho a denunciar va a tener una respuesta, no vamos a caer en lo mismo en que cayeron los del PRI o los del PAN cuando controlaban esta Cámara", advirtió.

La SI se reunió este miércoles y acordó que será hasta el siguiente miércoles cuando abra el periodo de pruebas entorno al juicio político de la exsecretaria de Desarrollo Social, y éste será en dos fases, que incluirán la solicitud de pruebas documentales a dependencias públicas y la segunda para requerir testimonios de las personas involucradas en la llamada Estafa Maestra.

Gómez explicó que si se siguen los periodos previstos en la ley, sin ampliar plazos, la Sección podría llegar a conclusiones en el primer trimestre de 2020. "Un fast track, digamos aplicado a la velocidad completa, es marzo", refirió.

Aclaró que la SI puede decidir si amplía o no el periodo de presentación de pruebas y "la ley le permite hacerlo discrecionalmente", por lo que no existe una temporalidad estimada.

Garantizó que "esto tiene un fin, no puede ser un juicio que dure años".

El diputado dijo que Robles Berlanga no ha designado a un abogado que defienda su causa y tampoco respondido a la notificación que le fue hecha el pasado lunes, para que ejerza su derecho a comparecer por escrito o personalmente.

Con información de Vanguardia