Morena y Samuel luchamos contra el PRIAN: Citlalli

Agencia Reforma

La Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, negó algún acuerdo político con Movimiento Ciudadano para las elecciones del próximo año, aunque admitió que comparten un objetivo común con el gobernador Samuel García: combatir al PRIAN.

"Si Samuel es candidato de Movimiento Ciudadano, pues le va a competir a Morena, eso es claro", dijo durante una visita a Monterrey.

"En lo que sí me parece que coincidimos es que el Gobernador Samuel García se dio cuenta de que el PRIAN no puede continuar con el poderío que tenía en el Congreso en el Estado, y en eso coincidimos totalmente: ambos luchamos contra el PRIAN, es lo peor que le ha pasado en la última etapa al pueblo de México", añadió.

La dirigente partidista argumentó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador ha apoyado con recursos a Nuevo León y expresado su respaldo político al Gobernador es porque sabe ejercer el gobierno y al mismo tiempo hacer política.

Sostuvo también que el presidente ha respaldado a Nuevo León, y a Movimiento Ciudadano le corresponde ser una "oposición responsable".

"Yo creo que aquí en el Estado el presidente ha puesto el bienestar de la población por encima de cualquier diferencia política, e incluso encima de cualquier insulto, porque a mí no se me olvida que Samuel García insultaba de maneras duras al presidente, no solo era debate, lo insultaba", expuso.

"Y aquí está la inversión en agua, el acompañamiento en seguridad, que Tesla venga a Nuevo León también es resultado de la estabilidad económica que hay en el país, y toca que el partido (MC) haga lo suyo, que sea una Oposición responsable".

Hernández visitó la Ciudad para participar esta tarde en una jornada en la que se expondrá ante jóvenes lo que para Morena implica la denominada Cuarta Transformación.

El evento se realizará en la Plaza Hidalgo, que fue facilitada por el Gobierno municipal emecista de Luis Donaldo Colosio.

Hernández consideró prioritario formar a los jóvenes.

"Si no hay formación, pues, ¿qué les digo aquí en Nuevo León?... la juventud no necesariamente significa buen gobierno", expuso.