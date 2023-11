Morena ya tiró la toalla en Guanajuato.- PAN

Agencia Reforma / Tiró la toalla Morena en Guanajuato, dice el PAN

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, consideró que Morena ya tiró la toalla al postular a Alma Alcaraz para el Gobierno de Guanajuato.

En el registro de Libia Dennise García en esa entidad, como precandidata del PAN a la Gubernatura de Guanajuato, el dirigente partidista opinó que prácticamente tienen asegurado retener el Estado.

"Buena noticia, mientas nosotros estamos unidos cerrando filas hoy aquí, en el registro de una mujer valiente que va a ser Gobernadora, para mi queda claro, Morena ya tiró la toalla y dio por perdido el estado de Guanajuato.

"Estoy seguro que ustedes, entre una sinaloense a una guanajuatense van a preferir una guanajuatense", dijo Cortés sobre Alcaraz, la ex panista que será postulada por Morena, aunque quedó por debajo del otro ex panista Ricardo Sheffield.

Llamó a los militantes del partido a unirse a la campaña y cuidar que el estado siga Gobernado por Acción Nacional.

"Vamos a lograr no solo ganar, después de esta definición que tuvo Morena, en donde ya se dan ellos por derrotados, vamos a ganar contundentemente la Gubernatura, los dos senados de la República, las diputaciones federales, las diputaciones locales y por supuesto las alcaldías de Guanajuato", auguró Cortés en tono triunfalista.

Cortés aseguró que Libia García sí conoce los 46 municipios del Estado de Guanajuato, sabe sobre los problemas de la entidad y sus retos, y sí sabrá cómo enfrentarlos.

"Una cosa es decir y otra cosa es hacer, y ha demostrado Libia capacidad para poder bien Gobernar el Estado de Guanajuato, corregir todo aquello que se deba de corregir, y continuar y fortalecer aquello que se ha venido haciendo bien por los Gobiernos de Acción Nacional".

Cortés resaltó que la precandidatura de Libia García se logró luego de un largo proceso de negociación interna, donde la Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, declinó sus aspiraciones y buscará la reelección.

Subrayó que los aspirantes varones aceptaron que el estado estaba reservado para una mujer, a fin de cumplir con la paridad de género en las candidaturas del 2024.

"No hay trato que no se cumpla ni tiempo que no se llegue, llegó el momento del registro de quién nos va a abanderar, pero este solo es el primer paso, el próximo 25 de noviembre inician las precampañas para la Gubernatura", dijo ante la proximidad de las actividades de campaña.

Pidió a panistas, militantes, simpatizantes y a la sociedad en general a que se defienda y explique lo que se ha lo logrado en Guanajuato.

Dijo que Libia García cuenta con la dirigencia del partido, ante el castigo que ha sufrido Guanajuato en materia presupuestal desde la Federación.

"Seguiremos diciendo que Acción Nacional va a seguir Gobernando al estado de Guanajuato, cuiden el corazón azul de México, cuidemos a Guanajuato, porque al cuidar a Guanajuato también estamos cuidando al País", remarcó sobre el principal bastión del PAN.