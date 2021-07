Morenistas acusan a morenistas de impedir desafuero de Toledo y Huerta

Ciudad de México— El desafuero de los diputados Mauricio Toledo, del PT, y Saúl Huerta, de Morena, acusados de enriquecimiento ilícito y abuso sexual infantil, respectivamente, fue frenado una vez más.

Legisladores de Morena acusaron a sus propios compañeros de partido de traicionar la posibilidad de un periodo extraordinario para quitarles el fuero a dichos legisladores.

"Íbamos bien con el presidente de la mesa (Eduardo Ramírez), iba a salir el asunto, pero aparece Ricardo Monreal y se cayó el asunto, ya no hubo el acuerdo que se había estado trabajando", dijo el legislador guerrerense Rubén Cayetano.

La diputada María del Carmen Almeida, de Morena, acusó que las abstenciones de sus compañeras Bertha Caraveo y Margarita Valdez, así como del legislador panista Marco Adame, impidieron sacar adelante el periodo extraordinario.

"Más allá de partidos -ya sabíamos cómo iba a votar el PT-, estamos hablando de hombres y mujeres que dijeron no a la democracia, no a la justicia, no a facilitar la justicia, gente que traicionó con su voto en contra y su abstención a la decisión de facilitar los procesos correspondientes a cada Cámara", dijo la legisladora chihuahuense.

En el pleno de la Comisión Permanente, no se cubrieron las dos terceras partes de los 35 parlamentarios asistentes. Hubo 20 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones, la de las morenistas Bertha Caraveo y Margarita Valdez, así como la del panista Marco Adame.

De último momento, a instancias de la Junta de Coordinación Política del Senado, presidida por el morenista Ricardo Monreal, la Mesa Directiva introdujo asuntos sin que fuesen acompañados de sus respectivos dictámenes.

En el dictamen original, que sólo consideraba el asunto de los desafueros, se incorporaron asuntos como el de las designaciones de los titulares de Hacienda y Crédito Público y Función Pública; además, la legislación secundaria de la revocación de mandato y la regulación de outsourcing.

En el caso del nombramiento del titular de la Función Pública, la Oposición hizo notar que la comparecencia de Roberto Salcedo Aquino apenas está programada para este miércoles y ya se pretendía palomearlo.

La jugada de la bancada de Morena propició, incluso, que el PAN se dividiera y sólo los senadores Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez votaron en favor de que se aprobara el juicio de procedencia contra Huerta y Toledo.

"Vivan los corruptos de este país", gritó irónica Gálvez al salir al Patio del Federalismo.

En tribuna, había sostenido que la Mesa Directiva "enredó adrede el dictamen para que la oposición no lo votara".

La parlamentaria reveló que en su partido "ya habían operado" para propiciar, de facto una división. Por la mañana, en rueda de prensa, los panistas habían anunciado que iban juntos para respaldar la convocatoria a un periodo extraordinario y favorecer los desafueros de los diputados.

Gálvez dijo que, con tal de que se hiciera justicia en el caso de los desafueros, se la iba a "jugar" e iba a "votar completo el paquete. Me la juego porque creo que es mucho más importante aplicar la justicia y no las evasivas".

El diputado Marco Adame se abstuvo. La senadora Kenia López votó en contra; lo mismo que los diputados Josefina Blanco y Elías Lixa Abimerhi.

El PRI y MC repudiaron el desaseo y votaron en contra. El senador morenista Alejandro Armenta votó "en contra de la pederastia"; su correligionaria Margarita Valdez, en abstención; el diputado Manuel Huerta, en contra.

Por el PAN, Damián Zepeda comunicó a Morena que contaba con su voto para empujar el desafuero de Huerta, Toledo y del fiscal morelense Uriel Carmona, pero, repuso, "todo está hecho para que se diga que Morena sí quería y que la Oposición no quiso. Es un día triste para el Congreso, me avergüenzo, pero no me voy a prestar para un acto de impunidad".

Compañera de Mauricio Toledo, la senadora petista Alejandra León Gastelúm adelantó que su bancada no acompañaría la propuesta para un extraordinario, en razón de que el proceso "estuvo plagado de irregularidades que busca consumar la venganza política mediante el uso faccioso de las instituciones".

La búsqueda de la justicia es una mera simulación, dijo.

"No podemos permitir que la tribuna de la Comisión Permanente se convierta en inquisición", advirtió.

Después de que el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, comunicara al pleno que el asunto había sido "archivado como asunto concluido", desde algunos escaños de Morena se exigió que el proceso fuese repuesto para que el dictamen recayera de nueva cuenta en comisiones.

El senador Monreal se apersonó en el salón de plenos, la exigencia creció y Ramírez Aguilar se vio forzado a repetir la votación. Si en la primera votación se habían contabilizado 35 votos, en la segunda votación sólo hubo 23 votos.

Si el asunto hubiera sido archivado, ya no podría ser revisado en comisiones. De hecho, Monreal informó que el asunto de la regulación del outsourcing se apuraría en comisiones.