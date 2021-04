Morenistas tlalpenses impugnan la selección de candidatos de su partido

Excélsior

Ciudad de México.- Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hicieron público un pronunciamiento en el que denuncian que las instancias de su partido no cumplieron las reglas de las convocatorias para aspirantes a candidatos federales por mayoría relativa y por representación proporcional en la Cámara de Diputados, así como para la Alcaldía y diputaciones locales en Tlalpan, para el proceso electoral del próximo 6 de junio.

Más de medio centenar de militantes de Morena en Tlalpan, quienes firman el comunicado, señalan que las instancias directivas de su partido no comunicaron a los aspirantes el resultado de: los registros de candidatos que fueron aceptados; quiénes pasaban a las encuestas para la selección interna; cuál fue la metodología de la encuesta; cuál fue el universo de la encuesta; el tamaño de la muestra; si se realizaron o no encuestas espejo, y, finalmente, no informaron quiénes ganaron las encuestas.

Los firmantes del pronunciamiento dirigido a la opinión pública, a los habitantes de Tlalpan y a los fundadores, militantes y simpatizantes de Morena en Tlalpan refieren que hubo favoritismo hacia un solo equipo político, y aseguran que “los presuntos candidatos” que se registraron ante el IECM no representan al proyecto por el que lucha Morena, sino que responden “al viejo régimen, a sus intereses personales y de grupo”, y que con ello, se agravia al pueblo de Tlalpan.

Entre los firmantes se pueden mencionar a: Adrián García Vargas; Alan González Gutiérrez; Alfonso Trujillo Gómez; Alfredo Cruz Carrillo; Alma García Reséndiz; Alma Leticia Vicente Tamayo; Álvaro Heredia Domínguez; Ana Carolina Aceves Pastrana; Ana Edith García Gutiérrez; Ana Karen Zamorano Ordoñez; Ana Laura Rangel Ramírez y Ana María Manzano Ordóñez.

La militancia de Morena en Tlalpan afirma que la democracia en su partido en esa demarcación está en franco riesgo, pues no se están cumpliendo los Estatutos del partido en su Art. 3, inciso f, que señala: “No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo”.

Los inconformes con la designación de candidatos de Morena en Tlalpan a diversos cargos de representación popular hacen un llamado a las instancias del partido a reponer el proceso, que realice una nueva selección y en forma transparente haga públicos los resultados. Afirman que de lo contrario no votarán por ninguno de quienes han sido designados como candidatos, y harán un llamado público a no sumarse a ninguna de estas campañas, puesto que, aseguran, constituyen un atentado a la democracia.

Entre los candidatos impugnados se encuentran: Carlos Hernández Mirón; Guadalupe Chávez Contreras; Xóchitl Bravo Espinosa; Claudia López Rayón y Alfonso Ramírez Cuéllar.

Asimismo, firmaron, entre otros: Cristina Zavala Gómez; Diego Aguirre Domínguez; Eduardo Hernández Carrillo; Edylene Hernández Carrillo; Elizabeth López Olguín; Elizabeth Villeda Ramírez; Elsy Cristal Carrera González; Erika Elizabeth Villegas Ordoñez; Erika Vanessa Morales Sánchez; Estela Cruz José; Feliciano Pichardo Hernández; Gabriel Manzana Ordoñez y Guadalupe Gómez Olvera.

Un grupo adicional de firmantes está conformado por: Ángel Pastrana Ochoa; Angélica Guzmán Zavala; Araceli Fuentes Torres; Araceli Ortiz González; Arlette Toledo Hernández; Armando Carrera Razo; Arturo Gonzales Portillo; Asael López Olguín; Catalina Ramírez Díaz; Catia Pacheco Herrera; Cintia Padilla León; Claudia Eunice Peña Zamudio, así como Cristina Zavala Gómez, entre varias decenas más.