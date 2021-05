Movilizaciones por accidente del Metro es oportunismo inmoral y tiempo de canallas, dice AMLO

Gisela Parra/El Diario

Ciudad de México.- Durante su conferencia mañanera de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió como “oportunismo inmoral y tiempo de canallas” al paro en las operaciones de las líneas del Metro al que ha convocado el sindicato de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo luego del desplome en las vías elevadas de la Línea 12 que ha cobrado la vida hasta el momento de 25 personas.

“Hay que actuar de manera responsable, no dejar de protestar y denunciar, porque es nuestro derecho a disentir y exigir justicia pero no caer en la manipulación, es difícil porque estamos en temporada de zopilotes, en tiempos de canallas. Ojalá recapaciten porque no ayudan en nada esas actitudes, eso tiene más que ver con la politiquería porque estamos en tiempos de campaña” dijo López Obrador.

Ante la amenaza de paro en el Metro, López exhortó a los trabajadores a presentar sus denuncias ante las autoridades competentes y aseguró que la tarde de ayer martes, panistas estuvieron en el lugar para aprovecharse de la tragedia.

Agregó que si es necesaria una partida especial para el mantenimiento del Metro en la Ciudad de México, el presidente aseguró que existe la posibilidad aunque el STC cuenta con el presupuesto suficiente.

Finalmente dijo que no se tiene una fecha para conocer los resultados de la investigación por el accidente en la llamada Línea Dorada, pero confió en que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX está trabajando y con la intervención de una empresa extranjera en peritajes, esperan el dictamen lo más pronto posible.