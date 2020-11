Movimiento Cannabico, descontento con decisión del Senado

Luego de que esta tarde el Senado de la República aprobó con 80 votos a favor y 18 en contra el uso recreativo, médico e industrial de la mariguana así como la portación de hasta 28 gramos y la posibilidad de plantar y cultivar 8 plantas dentro de un domicilio, integrantes del movimiento Cannabico Mexicano quienes mantienen un plantón en el jardín Luis Pasteur, frente al Senado de la República, mostraron su descontento.

“Mal, Lo que están haciendo básicamente es decir: te vamos a seguir violando tus derechos tal vez un poco más, pero te vamos a dejar comprar cannabis en el mercado, no están haciendo un cultivo libre no están haciendo una posición libre, dice que subieron hasta 28 gramos”, señaló Pepe Rivera, del Movimiento Cannabico Mexicano.

Respecto a la libertad de cultivo, sienten que está aprobación no cumple con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Eso es una mentira porque para el cultivo de tu casa, lo que pidió la Suprema Corte que arreglaran, que protegieran, el cultivo no lo puedes sacar de tu casa; efectivamente lo que hicieron fue que la posición pasara de cinco gramos a 28. Los espacios de consumo, nos dijeron lo siguiente, ponen tantas prohibiciones que técnicamente el único lugar donde vas a poder fumar es en tu casa y eso quien sabe, todo depende de que de qué no haya otro adulto que esté en la casa y que diga a mí no me gusta cómo huele la mariguana, entonces no me gusta o le apagas o hago una llamada a un número de denuncia para que venga la policía y te saque”, consideró.

“Lo que tenían que haber hecho y lo que vamos a demandar de los diputados, hoy, a partir de hoy, es cambiar el artículo 245 Fracción 4 De la Ley General de Salud. Lo que queremos es que se trate la planta de cannabis como cualquier otra sustancia”, pidió.

Ante la decisión histórica que tomó el día de hoy el Senado, el Movimiento Cannabico Mexicano anuncia que podría haber movilizaciones en los siguientes días a la Cámara de Diputados y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.