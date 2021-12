Mudanza del gobierno tropieza en Conagua; trabajadores se resisten a ir a Veracruz

Excélsior

La descentralización del gobierno federal avanza a marchas forzadas debido, principalmente, a la pandemia, como lo reconoció el presidente López Obrador el pasado 22 de julio. Es uno de los dos compromisos, de 100, que tiene pendientes.

En esa fecha también recordó que este cambio debe de ser voluntario para los trabajadores de base, y que se les apoyará con créditos para que tengan vivienda.

Sin embargo, empleados de confianza de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se oponen a su traslado a Veracruz, el cual tendría que quedar resuelto en enero para los directivos y en junio para los mandos medios.

Los principales argumentos para no mudarse son la falta de apoyo económico para realizarlo (la mayoría paga una hipoteca en la CDMX) y la inseguridad que azota al estado. Veracruz se ubica en tercer lugar a nivel nacional en la comisión de delitos como secuestros, homicidio doloso, extorsión, robo a negocio, trata de personas, narcomenudeo, violación, feminicidio y robo a transeúnte, de acuerdo con el Inegi, que calculó que 82.6% de la población en Veracruz tiene una percepción de inseguridad.

“Derivado de las pláticas sostenidas con las autoridades de Conagua, así como con nuestro sindicato nacional y ver que no se cuenta con información actualizada respecto al cambio de adscripción a Veracruz, nuestra postura seguirá siendo la misma.

“Estamos en un rechazo total y absoluto al cambio de adscripción, ya que se nos perjudica de todas las formas posibles, por ello, hasta no tener las reuniones con nuestro sindicato nacional y nuevamente con la autoridad para analizar los lineamientos, pros y contras, apoyos, criterios, logística y opciones en beneficio de ustedes relativos al cambio y más de las personas que no nos queremos cambiar, no se dará movimiento alguno de manera unilateral, ya que su organización Sindical siempre velará por sus intereses y derechos.

“Les reiteramos nuestro compromiso para hacer valer siempre sus derechos, prestaciones y estar al cuidado de su salud”, se lee en el comunicado titulado Rechazo total y absoluto al cambio de adscripción, emitido el 24 de noviembre de 2021, por la Sección Sindical número 11.

Hasta este momento, el cambio de sede de Conagua a Veracruz, como parte del proyecto de descentralización del gobierno federal, aún no se concreta.

En mayo de 2019 se informó al personal que labora en la Torre de Pemex, ubicada en la macroplaza del Malecón de Veracruz, que serían reubicados a otro edificio, debido a que éste sería ahora la sede de Conagua, sin embargo, en un recorrido que Excélsior realizó en el sitio, no se observan grandes cambios.

La oficina de Pemex continúa funcionando. Lo que se encontró fue a un par de trabajadores realizando adaptaciones en otra ala del inmueble, quienes aseguraron que se está dando mantenimiento, aparentemente para una oficina, pues también están colocando muebles.

Fuentes al interior de la Conagua señalaron que se está adaptando el Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río, que se ubica en el callejón Luna Bausa, para albergar a Conagua.

El edificio principal de Conagua, ubicado en Insurgentes Sur 2416, en la Ciudad de México alberga alrededor de mil 632 personas, 39 Servidores Públicos Superiores, 833 Mandos Medios 243, Tabulador General Confianza y 517 Tabulador General Base.

“Nuestros jefes inmediatos nos están presionando, a través de juntas, que a fuerza tenemos que mudarnos a Veracruz, pero hasta hoy, nadie ha hablado de darnos un solo peso para menaje de casa cuando los mandos medios tenemos un salario promedio mensual de 16 mil pesos, tampoco sobre algún tipo de prestación para el trabajador, simplemente nos están dando la orden de que debemos estar allá a más tardar el 30 de junio de 2022 o nos amenazan con solicitarnos la renuncia”, comentó una empleada de confianza de las instalaciones de Insurgentes.

Los empleados de Conagua también argumentan que su cambio de sede a Veracruz es innecesario si en la República existen direcciones locales en 19 estados y 13 Organismos de Cuenca distribuidos en los 12 estados faltantes. Además, uno de los Organismos de Cuenca se llama Golfo Centro, tiene su sede en Veracruz.

De hecho, Excélsior preguntó a esa dependencia de Conagua de Veracruz, delegación Golfo Centro, sobre su postura acerca del traslado y lo que respondió fue que la otra semana harían de manera pública su opinión.

La funcionaria de Conagua, encargada del traslado a Veracruz es la hija de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Ella tiene a su cargo recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros a través de la Subdirectora General de Administración. Su nombre es Alejandra Icela Martínez Rodríguez y su salario mensual, de acuerdo con datos de la Función Pública es de 154 mil 487 pesos bruto y de 107 mil 368 neto.

Por lo que toca a la Secretaría de Salud, en octubre pasado su titular, Jorge Alcocer, informó que 100 empleados han sido trasladados y que esperaba reubicar a otros mil 200 para el primer semestre de 2022 a las oficinas en el edificio inteligente, en la Costera Miguel Alemán, en Acapulco.

En una conferencia en Palacio Nacional, indicó que de acuerdo con una encuesta, 944 de 4 mil 600 participantes, es decir, 20.5%, respondió que está dispuesto al cambio de residencia de manera voluntaria y aclaró que quienes no lo hagan “podrán solicitar su cambio de adscripción”.

“Como servidores públicos, también cuestionamos si lograrán seguir siendo funcionales las operaciones de las instituciones del gobierno federal, al quedar todas tan dispersas en un país tan extenso como México.”, concluyó un empleado de la Conagua.