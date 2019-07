Muere el titular del Consejo Nacional de Población

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación confirmó esta mañana el fallecimiento del secretario general del Consejo Nacional de Población, Carlos Echarri Cánovas.

Echarri, quien era actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM y Maestro en Demografía por el Colegio de México, fue nombrado titular del Conapo el 4 de diciembre de 2018.

Apenas ayer, Echarri participó en un foro sobre derechos de la infancia en Cuernavaca, Morelos, y este jueves encabezaría un evento en la Segob con motivo del Día Mundial de la Población.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

A través de redes sociales, lamentaron el fallecimiento de Echarri, y externaron sus condolencias, la secretaria Olga Sánchez Cordero y el Conapo.

"Lamento profundamente el deceso del Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas. Compañero extraordinario e incansable funcionario público. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en su dolor por esta irreparable pérdida", tuiteó Sánchez Cordero.

"En la Secretaría General del Consejo Nacional de Población lamentamos el sensible fallecimiento del Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas. Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia, compañeros y amistades", escribió la Conapo.

También lamentó el fallecimiento de Echarri el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio.

"Gracias Carlos por tu gran esfuerzo y aportes, tu compromiso y convicción con los #DDHH. Abrazo a tu familia. Buen camino", escribió Bucio en Twitter.

En tanto, el subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Segob, Alejandro Encinas, expresó su pésame con la familia del ex titular del Conapo.