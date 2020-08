Mueren 4 policías estatales tras volcadura en Pénjamo, Guanajuato

Pénjamo, Guanajuato

Una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (Fspeg) volcó sobre la carretera Abasolo-Pénjamo, dejando cuatro elementos muertos y 11 heridos.

Los elementos policiacos acusan malas condiciones de la unidad e incluso grabaron un video en donde muestran momentos posteriores al accidente.

En abril de 2018, elementos de las Fspeg hicieron un paro de labores para que el Secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, reaccionara y proporcionara armamento, vehículos y equipo en general a los policías estatales.

Imágenes que los mismos policías compartieron muestran que uno de los neumáticos de la patrulla siniestrada está literalmente liso y roto porque reventó.

Los hechos ocurrieron este sábado pasadas las 13:30 horas, a la altura de la Universidad Politécnica, donde la patrulla 08798 llevaba a 15 policías a bordo, se dirigía al cuartel de la comunidad La Estrella.

La volcadura provocó que el vehículo se arrastrara unos 50 metros sobre la cinta asfáltica, dejando en el camino cuerpos y objetos regados.

El siniestro provocó que murieran los policías estatales Fernando Zepeda Vázquez, originario de Irapuato; Daniel Corona Rivera, con domicilio en Cuerámaro; así como Miguel Ángel Canchola Cervantes y Rigoberto Ledesma Madrigal, originarios del municipio de Pénjamo.

En cuanto a los lesionados, fueron llevados a hospitales de Irapuato para su atención, algunos de ellos son reportados como graves.

El lugar del accidente fue cercado por elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional para que los socorristas de Cruz Roja y bomberos trabajaran en el rescate.

En redes sociales ya circula un video tomado por uno de los elementos de las Fspeg sobreviviente, en donde pide ayuda de forma angustiante.

“A ver quién me escucha. A ver quién lee este mensaje. Tuvimos un accidente y no me contesta el comandante Lalo, tuvimos un accidente, es urgente, ocupamos el apoyo”.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envió un mensaje de condolencias y ordenó que las víctimas y sus familias cuenten con todo el apoyo necesario.

Por su parte el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, deberá dar una explicación por las malas condiciones del vehículo.

