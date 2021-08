Mueren 8 por 'Grace' en Veracruz

Reforma

Veracruz.- Un total de ocho muertos es el saldo que ha dejado el paso del huracán "Grace" por el Estado de Veracruz, informó el Gobernador Cuitláhuac García.

"Lamentablemente tenemos siete decesos, uno reportado en Poza Rica en la noche de ayer, una persona mayor que transitaba por la calle y en el momento crítico se le vino un domo encima.

"También, de este hecho (en Xalapa), tenemos el deceso de seis personas, una madre y los menores. También, en la 21 de marzo tenemos el deceso de otra menor de edad. En el lugar donde son seis, son familia todos, la madre y los niños. Al principio se tenían otros datos porque estaban en búsqueda, ya con el equipo canino que tiene el Secretario de Seguridad Pública se localizó el último. Y hay una menor de edad en otro punto", detalló García.

La niña de siete años murió esta mañana en Xalapa debido a un deslavamiento provocado por el huracán "Grace" en la Colonia 21 de Marzo que derrumbó su casa.

Al lugar acudió personal del Escuadrón de Rescate, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil Municipal y la Policía Vial que removieron la tierra y sacaron el cuerpo de la menor.

En conferencia de prensa, Cuitláhuac García aclaró que el estado de emergencia en la entidad no ha terminado y reiteró el llamado a que la población se resguarde en zonas altas.

"El estado de emergencia no ha pasado. Volvemos a insistir que en que la gente busque las zonas altas y busque mover sus pertenencias a zonas de resguardo a fin de que no tengan mayores afectaciones, porque los escurrimientos seguirán durante el día y alrededor de las cinco de la tarde estarán dándose con mayor intensidad", urgió.

El Mandatario señaló que se han desplegado 8 mil 945 elementos, entre personal de Protección Civil, de la CFE, de la SCT y Marina. Asimismo, dijo que hay 358 refugios temporales.

Sin embargo, advirtió que los mayores daños ya se dejan ver en los Municipios de Tecolutla y Poza Rica.

Indicó que 330 mil casas se quedaron sin energía eléctrica, pero que ya se está restableciendo el servicio. Sin embargo, advirtió que existen zonas incomunicadas en la sierra norte del Estado.

"No olvidamos los lugares que tuvieron fuertes afectaciones que son Tecolutla y Poza Rica. Aquí (en Xalapa) tenemos afectaciones, pero esas afectaciones son por golpes de agua y escurrimientos repentinos que hay en Veracruz por la orografía, pero allá tenemos afectaciones por el nivel de categoría 3 del huracán", aseveró.

Agregó que se ha ampliado la declaratoria de emergencia a otros tres municipios, incluido Xalapa, aparte de los 22 que ya lo tenían y que se espera evaluar los daños.

El morenista afirmó que existen recursos para atender la emergencia, a pesar de la desaparición que hizo el Gobierno federal del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues desde ayer se solicitó la declaratoria de emergencia por inminencia de desastre.

"Rompimos ya el modelito que traía el Fonden de que sucedía el desastre y muchos días después se hacía la petición y tardaban en llegar estos fondos. Ahora es muy rápido: lo solicitamos un día antes ante la inminencia y el día de ayer, en lo que estábamos reunidos, nos confirmaron que estaba aprobada la declaratoria de emergencia para 22 municipios", afirmó.

"Esto va a traer como consecuencia que en menos días podamos operar los apoyos a la población, en mucho menos días", aseguró.

...Y acusan incomunicación y falta de ayuda en Tecolutla

El primer lugar golpeado por el huracán "Grace" con categoría 3 se encuentra incomunicado, sin reportes de la llegada de ayuda a pesar de que se han informado de daños en el 90 por ciento de la zona.

"Acá estuvo fuertísimo, muy, muy fuerte, sin exagerar. Los tinacos salieron volando, cayeron al piso, se rompieron, espectaculares están caídos, bardas rotas, todos los cables de luz, de Internet, están en el suelo, ventanas rotas, todo está hecho un perro desmadre por acá, pegó fuertísimo, me imagino que por Tecolutla y Zamora y por allá está igual o peor", dijo Arturo Caballero, un habitante de Poza Rica, que toda la mañana ha tratado de comunicarse con sus familiares de Tecolutla.

"No hay señal, está muy intermitente la señal, no hay luz y no creo que haya luz en todo el día", añadió, "en Poza Rica destrozó todo, destrozó casas, todo, todo", sostuvo.

La agencia Noticias RTV reportó que el Municipio de Tecolutla, al norte de la entidad, está afectado en un 90 por ciento con carreteras obstruidas, árboles caídos, postes de luz derribados y el área de restaurantes totalmente destruida.

En tanto, el portal Vivo Noticias indicó que "Grace" dañó comercios, viviendas y la terminal de pasajeros de Tecolutla, por lo que suspendió sus operaciones.

Hasta el momento, el Gobierno de Veracruz no ha emitido ningún reporte sobre las afectaciones por "Grace", que tocó tierra al norte de su territorio.

Usuarios de Twitter han reclamado al Gobernador Cuitláhuac García la incomunicación y la falta de ayuda en Tecolutla.

"El río Tecolutla al punto del desborde. Cientos de personas que viven a la orilla del río refugiándose en donde pueden, cientos de casas de lámina destruidas. ¿CUÁNDO VA A LLEGAR LA AYUDA?", publicó la usuaria @MarisolBep, junto con varias fotos y videos.

"No hay brigadas de apoyo, no hay víveres, hay daños incontables, mucha gente ya sin casas Cuitláhuac García. No mandaron a Protección Civil, no hubo albergues en la zona ", añadió.

En tanto, el Gobernador sólo advirtió del aumento del caudal de los ríos, dijo que se han declarado zona de desastre a 22 municipios y que las lluvias seguirán, por lo que recomendó a la población buscar los refugios más altos.

En redes sociales circulan videos de zonas urbanas inundadas por gruesos caudales de aguas revolcadas, que arrastran autos e incluso un féretro salido de una funeraria.

"Así se encuentra esta zona, no vengan por acá. No salgan, está impresionante todo esto que está pasando. Miren allá al fondo el estacionamiento de Plaza Ánimas, mucho cuidado, no salgan no salgan", comentó un habitante de Xalapa donde "Grace" impactó colateralmente.

En otros videos se observan autos arrastrados, puentes anegados e incluso un féretro.

"Aquí en la Avenida México hay una funeraria, probablemente la cortina se botó por el agua y pues ya se les andan saliendo los ataúdes", dijo un usuario de Twitter sin que se haya podido determinar el lugar exacto.