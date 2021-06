Mueren seis vacunados con esquema completo en Sonora

La Secretaría de Salud advirtió que, en Sonora, 128 personas que tenían su esquema de vacunación completo contra el Covid-19, se han contagiado con la enfermedad, y de estos, al menos seis han muerto.

En conferencia de prensa, anunciaron que de acuerdo al Semáforo Sonora Anticipa que establecen las autoridades estatales, todo el estado pasó a luz amarilla y cuatro municipios en color naranja.

Sin embargo, Gerardo Álvarez Hernández, director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, recalcó que es inminente que el próximo viernes la Secretaría de Salud del Gobierno de la República ponga a todo el Estado en luz naranja que significa riesgo alto de contagios y restricciones a muchas actividades económicas consideradas como no esenciales.

“Que ocurran casos de COVID-19 en sujetos vacunados, no es un suceso inédito, no es inesperado, ni exclusivo de Sonora y va a seguir ocurriendo, ¿por qué ocurre compañeros? Porque no todos los sujetos que reciben la vacuna montan una respuesta defensiva apropiada, esto se llama inmunización, es distinta una vacunación a una inmunización”, advirtió el especialista al recalcar la importancia de respetar los protocolos preventivos a pesar de estar vacunado.

A la fecha en Sonora se han aplicado 552 mil 466 esquemas de vacunación completos, pero se han registrado 128 casos emergentes, que son aquellos sujetos que enferman estando vacunados, de los cuales 20 requirieron hospitalización y seis han fallecido.

Actualmente en Sonora es inminente el azote de una tercera ola de contagios, en las últimas 24 horas se registraron 302 contagios y esta semana fácilmente serán más de dos mil nuevos casos del Covid-19.