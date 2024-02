Mujer burla seguridad de AMLO para tomarse foto con él

Especial / Agencia Reforma / Tras el "encuentro", regresó al sillerío, donde su hija de 25 años ya la esperaba

Colima.- Ana Rosa Partida Cruz aprovechó un momento de distracción del personal de seguridad de AMLO para correr hacia el presidente y tomarse fotografías con él.

La mujer de 44 años de edad no llevaba peticiones para el mandatario, tampoco alguna carta, como tantos asistentes a los mítines del tabasqueño.

Únicamente quería conocerlo en persona y "tocarlo", como dice ella, antes de que termine el sexenio.

"Le dije: 'se me hizo conocerlo'. Fue muy accesible conmigo. Me dijo: gracias, gracias. Sólo quería tener un recuerdo del presidente", contó a Reforma.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a las 12:47 horas al recinto de la Feria de Colima, para encabezar un evento ante cientos de personas.

En un convoy de varias camionetas, llegó acompañado de la gobernadora morenista, Indira Vizcaíno, con quien conversó unos minutos detrás del templete.

Ana ya había ideado un plan para evadir a personal de logística y de seguridad, entre ellos militares vestidos de civil, para acercarse.

Unos minutos antes de la llegada de AMLO, la enfermera pidió autorización para ir al sanitario, en la parte trasera de la Feria, por donde más tarde llegaría el mandatario.

"Me fui (dizque) muy despistadita, cuando iba saliendo del sanitario me preguntaron con quién venía, les dije que era del público, y me pidieron incorporarme", contó.

"Me querían acompañar y les dije: 'no, yo me voy sola, no me acompañes, ya me sé el camino', pero yo lo hice con la estrategia de escondernos porque ya había escuchado a una señorita que dijo: ya viene en camino".

"Me escondí atrás de una camioneta, vi que se bajó la gobernadora de una camioneta y me senté para que nadie me viera. Cuando vi que se acercaba López Obrador crucé la línea amarilla y corrí, dije: 'ya no me alcanzan', si ahorita corren, corremos ni modo".

La madre de familia corrió hacia donde estaba AMLO, a unos 20 metros de las vallas metálicas que delimitaban la zona del público.

Una mujer del personal de seguridad del presidente corrió detrás de ella, pero la alcanzó hasta que llegó con López Obrador y le pidió una selfie.

"Esa mujer me preguntó ¿Cómo se metió? Ya le dije cómo me había brincado, que me hice la despistadita y me fui metiendo y metiendo", apuntó.

Ella se tomó varias selfies con López Obrador, aunque después Vizcaíno le tomó un par de fotos adicionales. Tras el "encuentro", regresó al sillerío, donde su hija de 25 años ya la esperaba.

"Me da gusto que él aporte para los ancianos, nuestros adultos mayores, de nuestros impuestos, por eso quería conocerlo", agregó.

"Era una forma de conocer a la persona que ha hecho mucho por el adulto mayor, porque he visto cómo se han beneficiado. Soy enfermera y eso me satisface mucho".