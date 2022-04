Mujer de NL y sus 3 hijos no están desaparecidos, es problema familiar: Fiscalía de QRoo

Ciudad de México.- Luego de que familiares de Fátima Ibarra Vázquez reportaran que ella y sus tres hijos se encontraban desaparecidos en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Fiscalía del estado detalló que en realidad se trata de una discusión familiar.

Los cuatro integrantes de la familia originaria de Nuevo León fueron reportados como desaparecidos luego de que fue a vacacionar a Playa del Carmen y no se tuvo noticias de ellos desde el 9 de abril.

Y aunque se emitieron fichas de búsqueda de los integrantes de la familia, la Fiscalía General del Estado informó que el reporte de desaparición derivó de un desacuerdo familiar.

“La FGE informa que, es falso el reporte de la desaparición de una familia originaria de Nuevo León que se encontraba en Playa del Carmen. Se trata de un desacuerdo familiar en el cual la madre decidió viajar con sus menores hijos a aquella entidad, sin avisar a su cónyuge”, informó la Fiscalía local.

Las personas que había sido reportadas como desaparecidas son Fátima Ibarra Vázquez, de 41 años, y sus hijos María Julia, Miranda Paulina y Julio Santiago, de 14 y 11 años, así como de 17 meses, respectivamente.

Esposo de Fátima le escribe carta

Julio Aldape, esposo de Fátima y padre de sus hijos, publicó en Facebook una carta abierta a su esposa en l que le pide regresar y hablar para aclarar los problemas.

“No me imagino como la has de estar pasando fuera de casa, ni que te motivo a tomar la decisión de irte con mis hijos pero no te juzgo, todos tenemos ese derecho de tomar las decisiones que más creamos convenientes y que solo Dios podrá juzgar al respecto, de mi parte no hay sentimientos duros, para mí también está siendo una válvula de escape el proceso lo debo reconocer”, escribió el esposo de Fátima.

El padre de los menores también afirmó en la carta que no sabe de qué está huyendo su esposa y la llamó a solucionar las cosas con un café y una charla.

“Te insisto en el proceso y en su aprendizaje y que sé que no existe nada que un café no pueda solucionar, no corras que no hay necesidad, ya que en nada hay un peligro inminente, después de todo de todo en este mundo de desapegos perdonar el algo revolucionario”, escribió en su perfil de Facebook.

“No te buscare hasta en tanto no me quede claro y entendido el mensaje que mi Dios quiere darme lejos de ti y que nada me dará más gusto para mí en lo personal que vivir este proceso, después de todo tú sabes que creo firmemente que los planes de Dios son mejores que los nuestros, planes de bienestar y no de calamidad para que tengamos un futuro y una esperanza”, finalizó.