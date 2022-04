Mujer se desvanece y muere dentro de un gym

Guadalajara.- Esta tarde, servicios de emergencia se movilizaron hacia la avenida Federalismo Norte, casi esquina con Guadalupe Gallo, en Zapopan, Zona Metropolitana de Guadalajara, tras el reporte de una mujer quien, al practicar ejercicio, se desvaneció y murió.

Cuando los paramédicos arribaron al lugar, la mujer ya no presentaba signos vitales.

Las primeras indagatorias indian que se trataba de una mujer de 46 años, quien murió al momento de realizar ejercicio al interior de un gimnasio de avenida Federalismo y González Gallo, Colonia Arroyo Hondo, en Zapopan.

La zona fue acordonada por las autoridades correspondientes.

Ante la situación, en Internet se ventilaron varias hipótesis y comentarios, como los siguientes:

Nutriologa Ana Delgadillo:

Siempre que mis pacientes me comentan que comenzarán a ir al gimnasio, les hago mucho énfasis en que le digan al instructor los padecimientos que tienen, para que puedan darle una rutina adecuada, lamentablemente mucha gente lo pasa por alto y no piensa en su salud, y llega a afectar a terceros, una pena tanto para la familia como para los del gimnasio. Es triste que a estas alturas con tanta información, mucha gente siga poniendo su salud y muchas veces su vida con dietas fuera de la realidad, de sus necesidades. Que acudan a un gimnasio o lugar a practicar algún ejercicio y no les pregunten antecedentes ni ellos los digan, que se siga vendiendo a libre demanda suplementos y medicamentos que no están bajo supervisión de un especialista, es increíble la gente que solo ve su cuerpo por vanidad y no por mejorar desde adentro.

Charly Villarreal Santos:

Como profesional en el área lo digo: yo fui a entrenar en sus instalaciones y no todos los instructores trabajan con el mismo profesionalismo que otros con los socios, no dudo de sus capacidades porque por algo se les contrató y se les mantiene allí, pero si no se les realiza una evaluación previa al socio y solo ponen a entrenar a los socios sin tener cierta información puede llegar a estas alturas tan lamentables por su falta de profesionalismo.

LU González:

La importancia que tenemos como entrenadores el cuidar a nuestros entrenos con técnicas y tácticas, pero todos se creen entrenadores y la gente que llega con sus rutinas sin sustento y no saben usar los aparatos y no preguntan, es responsabilidad de todos cuidarnos, por favor acudan con entrenadores certificados, no nos quemamos las pestañas para que cualquiera que vea una rutina en internet se crea entrenador

Ignacio Rodriguez Garcia

Seguramente la difunta contaba ya con antecedentes cardiacos y en el gym no la valoraron antes de ingresar, por eso siempre se hace una pequeña valoración sobre lesiones y\o enfermedades para evitar esto dentro del establecimiento.

Netza RG

Ignacio Rodriguez Garcia hermano creeo que eso es responsabilidad de cada persona, te lo digo por qué yo me hice exámenes para saber que onda conmigo y qué sí puedo y qué no puedo. Quizá los gym deberían de poner ese servicio y cobrarlo pero realmente cada persona tiene la obligación de saber qué onda consigo mismo.

Rodrigo Ruiz Lozano

Yo asisto bastante a ese gym, y claro que la gente de ahí es profesional. Hace unos dias sus instructores fueron a competir y se trajeron el primero y segundo lugar Mister Jalisco. Yo solo pido respeto y mucho. No juzguen, no critiquen. Esto que pasó fue una desgracia para la familia del fallecido tanto como para el dueño del establecimiento, que es una persona super transparente trabajadora y sencilla. Y no se merece que anden levantando falsas historias de su negocio que con tanto sacrificio ha sacado adelante.