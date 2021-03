Mujer se encadena, pide liberen a su hijo detenido injustamente

Excelsior

Ciudad de México.- En demanda de que sea revisada la carpeta de investigación que mantiene a su hijo privado de la libertad desde hace 9 años en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, esta mañana una mujer se encadenó a las vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional.

La desesperada madre de familia detalló que, a Irving Geovanni Iracheta Aguilar, le fabricaron el delito y las pruebas que presentan no concuerdan con las declaraciones de los policías.

"Lo acusan de secuestro exprés, lo detuvieron el 12 de mayo, le dictaron sentencia por 28 años, trabajaba con un diputado de Iztacalco (...) no me voy a quitar hasta que el presidente me ayude para que revisen su caso" dijo María Teresa Aguilar Sánchez.

A la protesta mañanera, se sumaron familiares y amigos de Geovanni y de dos jóvenes más que se encuentran recluidos en un penal de Coahuila desde 2013.

"Fueron detenidos supuestamente por portación de arma de fuego exclusiva del ejército, los golpearon y torturaron(...) pido que jueces imparciales revisen el caso de Raúl Uriel Martínez Rodríguez y Geovanni Fernando Robledo Rodríguez" detalló Araceli Rodríguez Vázquez.

Los manifestantes permanecen en el Circuito del Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional en espera de que les apoyen en la revisión de los casos.