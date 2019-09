Chihuahua.- Las mujeres en la política deben enfrentar diversas cuestiones que un hombre no hace, por el sólo hecho de ser mujer, expresó Julia Gilliard, exprimera ministro de Australia entre los años 2010 y 2013, durante su presentación en el Méxxico

Siglo XXI.

Dijo que dentro de la política los hombres portan un uniforme, integrado por traje, camisa y corbata, pero las mujeres no cuentan con ello y entonces su apariencia se convierte en un punto central expuestas a críticas y dejando de lado cuestiones meramente importantes.

La exprimer ministro reconoció que hubo momentos de debilidad en los que llegó a las lágrimas ante la serie de críticas que se hacían hacia su persona en los encabezados periodísticos en los que la juzgaban por su apariencia o la ropa que utilizó para determinado evento.

Así mismo, expuso que las mujeres además se enfrentan al estereotipo social que las encuadra en el instinto materno, hogareñas y con empatía y cuando se llega a ocupar un cargo público y esa mujer no tiene hijos inmediatamente se le cuestiona y se dice que no es una buena mujer, aunque tenga capacidades suficientes para desempeñar el trabajo que le fue conferido.

De esta manera pidió a los asistentes aprovechar el tiempo para potenciar sus capacidades y trabajen sin límites para borrar esas barreras de género.