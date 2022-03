Mujeres preparan marros, bombas molotov… para el 8M, acusa López Obrador

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las mujeres a no caer en provocaciones violentas el día de mañana durante la marcha feminista, ya que, afirmó, cuenta con información de hay quienes “se están preparando con marros, bombas molotov, sopletes”.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó llamó a evitar actos violentos durante la manifestación convocada para mañana en la Ciudad de México, pues consideró, como lo ha hecho en otras ocasiones, que eso no es feminismo y desvirtúa ese movimiento.

"Hago un llamado a las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, bombas molotov, sopletes, ¿de qué se trata?, eso ya no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra”, afirmó.

López Obrador reiteró su llamado para que las manifestaciones en el país en contra de la violencia de género y los feminicidios sean pacíficas.

“Hago un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas y no se caiga en la provocación y la violencia y también lo digo para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y luchan legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el Palacio y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas”, dijo.

Hoy, Excélsior informó que de acuerdo con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y diciembre de 2021 se iniciaron 371 mil 836 carpetas de investigación en las que las víctimas fueron mujeres o sus hijos, principalmente, lo que representa mil 018 delitos al día, en promedio.

De los 13 tipos de delitos enlistados en el documento Información sobre violencia contra las mujeres, que cada mes actualiza el SESNSP, en seis de ellos hubo máximos históricos, es decir que hasta donde se tiene registro oficial, son las mayores cifras alcanzadas.

Se trata de feminicidio (969 indagatorias); extorsión (tres mil 359); corrupción de menores (mil 548), violencia familiar (253 mil 736), violencia de género (cuatro mil 186) y violación (21 mil 188).