Multa INE a El Bronco por aportaciones indebidas

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionará con 403 mil pesos al ex Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, por recibir aportaciones indebidas durante su campaña presidencial por 7 millones 512 mil 797 pesos.

La Unidad Técnica de Fiscalización determinó que por las irregularidades "El Bronco" merecía una multa de 13 millones de pesos, pero se observó que tiene recursos por 2.9 millones, por lo que sólo se le aplicará una sanción del 3 por ciento.

De acuerdo con la autoridad, en su campaña presidencial, el ex Mandatario, quien estuvo preso por presunto desvío de recursos públicos, recibió aportaciones en recursos y en especie de personas morales, lo cual está prohibido, así como donaciones no identificadas o no comprobadas, además de mentir sobre ingresos.

"Se realizó la triangulación de recursos en efectivo de personas morales a personas físicas, para que, posteriormente, las personas físicas aportaran en efectivo al sujeto obligado.

"Se evidencia el uso de un esquema sistemático y organizado para hacer pasar ingresos de dinero en trasferencias, como supuestas aportaciones de simpatizantes al otrora candidato independiente", determinó el INE.

Por las irregularidades, el Instituto dará vista a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales para determinar si existe un delito electoral penal.

Esto porque el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece multas económicas o hasta 15 años de presión a quien por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de entes prohibidos.

También se envía al Servicio de Administración Tributaria la lista de empresas que usó Rodríguez para realizar la triangulación de aportaciones: Corporativo Aurayazuta; Organización Vortu; Betel Soluciones Integrales; Heriberto Díaz Rodríguez; Asociación de Charros Santa Rosa; Andrés Hernández Campos; Grupo Satrema; y Evangelina Ceballos Lorenzo.

Asimismo, se dará vista a la Unidad de Inteligencia Financiera por las aportaciones de personas no identificadas y mentir sobre esto.

Por ejemplo, se detectó que la empresa Corporativo Aurayazuta realizó depósitos por 2 millones 839 mil a cinco personas, y éstas a su vez a otras, quienes realizaron las donaciones a la campaña presidencial de El Bronco.

Algunos de esos aportantes aparecen en la triangulación que realizaron otras empresas.

"Impidió u obstaculizó que la autoridad tuviera certeza respecto del origen real de los recursos, por lo que la investigación y determinación de la presunta responsabilidad del incoado por el origen real de los recursos, deberá ser determinada por las autoridades competentes", agrega el dictamen.