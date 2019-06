Multa INE a Morena con 241 mil pesos

Ciudad de México.- Por no cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia, Morena deberá pagar una multa de 241 mil 800 pesos, determinó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El instituto político, señaló el organismo, no entregó a ciudadanos información sobre montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes en el primer semestre de 2018.

Tampoco la información sobre su Programa Anual de Comunicación Social o equivalente y datos curriculares de miembros del Comité Nacional.

En la discusión, el consejero Ciro Murayama recordó que en lo que va del año, Morena ha sido sancionado por desobedecer sus obligaciones en materia de transparencia en 12 ocasiones.

"Las nueva quejas anteriores versan sobre situaciones similares, no se publica el tabulador de los sueldos que perciben los funcionarios de Morena, porque no se publican los gastos de representación y viáticos, porque no se informa sobre los contratos de bienes y servicios o no se publican los mecanismos y procesos de selección de candidatos", dijo.

"La transparencia, bien entendida, no debe de verse como una carga o un obstáculo en la vida de los partidos, sino como un puente de comunicación con la ciudadanía, que permite legitimar al conjunto de los partidos políticos y a cada uno en lo individual".

Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, aseguró que el INAI denunció a Morena y se comprobó que este partido incumple la Ley General de Partidos Políticos.

"Se tiene por acreditado que el partido político incumplió sus obligaciones al no publicar la información relativa a los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes del primer semestre de 2018", indicó.

El Consejo también decidió amonestar al PAN, PRI y PRD por afiliación indebida, pues incorporaron a sus padrones a personas que no lo solicitaron.

Mientras que Jorge Luis Estrada Rodríguez, quien fuera candidato suplente a diputado federal por el distrito uno de Oaxaca, fue multado con 39 mil 762 pesos porque se acreditó que entregó "dádivas" en su campaña.