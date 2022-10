Multas con 'abonos chiquitos' favorecen a Morena y aliados

CDMX.- De los 143 millones de pesos que le correspondían de financiamiento público mensual al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en julio pasado, 40 millones los pagó en multas, es decir, el 28.4 por ciento de sus recursos.

Al aliado morenista, el Partido del Trabajo (PT), de los 31 millones de pesos que está recibiendo cada mes, le quitan el 50 por ciento, también por sanciones debido a irregularidades en sus prerrogativas.

En los últimos dos meses, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también en coalición con Morena, de su ministración mensual que asciende a 39.5 millones solo recibe la mitad por anomalías.

En ese contexto, a propuesta de Morena, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley para que el Instituto Nacional Electoral (INE) no pueda descontar más del 25 por ciento de su ministración mensual en multas, pues en la actualidad se permite hasta el 50 por ciento.

De octubre de 2019 a la fecha, Morena ha pagado en multas 226.8 millones de pesos, siendo el partido más multado por anomalías en la aplicación de sus prerrogativas.

En 2020 erogó en sanciones apenas 663 mil pesos, pero un año después saltó a 93 millones y en lo que va de 2022 suma 131 millones de pesos.

Sin embargo, al recibir mil 500 millones de pesos al año, las sanciones representan un porcentaje menor.

El segundo partido más multado es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a que sus prerrogativas han disminuido de manera considerable desde 2018, pues suma 214 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte mensual del INE, el PT ha pagado en multas 199 millones de pesos desde 2019, pero este año le quitaron 138 millones por irregularidades, el 43.9 por ciento de lo que le correspondía.

Le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 150.7 millones de pesos; el PVEM con 138.9 millones; Movimiento Ciudadano con 101.3 millones y Acción Nacional (PAN) con 26 millones.

Aunque cada año los partidos tienen oportunidad de corregir sus irregularidades, no solo cometen las mismas, las multiplican y han agravado muchas de sus conductas.

La principal anomalía es no reportar o no comprobar egresos e ingresos, no reportar operaciones en tiempo real, registrar eventos extemporáneamente, mentir a la autoridad o no entregar el 40 por ciento de su presupuesto a las mujeres.

Reforma va al Senado

La semana pasada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó que los descuentos del INE en multas y remanentes a los partidos políticos sean "chiquitos", con retroactividad a ejercicios fiscales anteriores a 2022.

Por mayoría, en San Lázaro se logró el consenso de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General del Partidos Políticos, y el dictamen fue turnado al Senado.

Los diputados aprobaron reducir de 50 a 25 por ciento el límite del descuento que el INE podrá hacer al mes a los partidos políticos de su financiamiento ordinario, para el pago de multas y el descuento de remanentes.