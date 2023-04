Murillo Karam es reingresado al Reclusorio Norte

CDMX.- Jesús Murillo Karam, ex Procurador preso por el caso Ayotzinapa, fue dado de alta del Instituto Nacional de Cardiología y reingresado al Reclusorio Norte.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó esta mañana que el ex titular de la entonces PGR fue llevado de regreso al centro penitenciario.

"Jesús 'N', quien lleva un proceso en el Sistema Penitenciario de esta Ciudad, al ser dado de alta, fue trasladado del Instituto Nacional de Cardiología al Reclusorio Preventivo Varonil Norte", señaló en un breve comunicado.

Murillo Karam fue enviado al centro hospitalario "Dr. Ignacio Chávez" la noche del domingo y ayer, su defensa dijo que el ex funcionario estaba delicado de salud.

Javier López García, abogado del ex Procurador General de la República (PGR), informó que no se ha logrado controlar los niveles altos de presión e insuficiencia vascular de su cliente. Por ello insistió en que el ex funcionario enfrenta una situación riesgosa si permanece en el Reclusorio Norte.

"Los padecimientos que lo aquejan (enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC-, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral) no han logrado mantenerse controlados, a pesar de la atención médica que se le ha brindado", dijo.

"Es de destacar que, en los últimos 15 días, fue necesario que lo trasladaran hasta en tres ocasiones a diversos centros hospitalarios, ello, para el manejo y control de sus condiciones de salud, dos de ellas al Instituto Nacional de Cardiología 'Dr. Ignacio Chávez'. Situaciones que muestran -nuevamente- que la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta es sumamente grave y peligrosa, porque pone en riesgo continuo su estado de salud".

El abogado apuntó que el deterioro de salud se incrementó desde el encarcelamiento y las autoridades podrían imponer otra medida diferente a la prisión preventiva oficiosa, como el arresto domiciliario, y así pueda enfrentar sus padecimientos cerebro vasculares.

Apenas la semana pasada, Murillo Karam fue dado de alta de la Torre Médica del Penal de Tepepan, en donde estuvo del 17 al 24 de marzo, debido a problemas de hipertensión arterial.

Desde su detención el 19 de agosto de 2022, han sido constantes las salidas del Reclusorio por parte de Murillo Karam a hospitales.

De acuerdo con sus allegados, el ex Procurador también padece de enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) y obstrucción vascular cerebral.

El priista hidalguense está procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.

Es el ex funcionario de más alto nivel implicado en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos por organizaciones criminales en complicidad con policías locales en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.