Murió el monero Antonio Helguera

Ciudad de México.- Antonio Helguera, monero de La Jornada, murió el viernes de un infarto.

En redes sociales, colegas, funcionarios y el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresaron sus condolencias.

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no sólo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", tuiteó el Mandatario federal.

"Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos".

Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, destacó su agudeza, humor y refinada inteligencia.

"No encuentro palabras ante esta desolación. Antonio Helguera era inmortal. Qué tristeza, dolor y rabia tu partida: inesperada, a destiempo. Nos quedará siempre tu agudeza, tu humor y refinada inteligencia. Buen viaje al compañero de las mejores causas. Te rendiremos homenaje", escribió.

Helguera estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado.

"Para poder sufragar sus estudios, Helguera decidió hacer monitos, los cuales se publicaron en el periódico El Día de 1983 a 1985", se lee en la biografía publicada en la página del caricaturista.

"En ese año lo contrataron en La Jornada como velador, pero por un error del departamento de personal fue adscrito como caricaturista. A la fecha no han conseguido deshacerse de él".

Fue Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002. También codirector de las revistas "El Chahuistle" y "El Chamuco", así como coautor de los libros "El Sexenio me da Risa" (Grijalbo, 1994), "El Sexenio ya no me da Risa" (Grijalbo, 1994), "El Sexenio me da Pena" (Grijalbo, 2000) y "El Sexenio se me hace Chiquito" (Grijalbo, 2003).

También era conductor del programa de televisión "El Chamuco TV".