Mutila ex candidato la nariz a una mujer

Veracruz.- Jazmín fue abusada sexualmente por Roberto de Anda Ferrandón, ex candidato independiente a la Alcaldía de Tlalixcoyan, quien la atacó y le arrancó un pedazo de la nariz, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente en un hospital de Veracruz.

La víctima denunció que la agresión ocurrió la noche del pasado 17 de agosto, cuando la joven, en compañía de otra mujer, llevó a De Anda a su casa porque estaba ebrio y había causado destrozos en la localidad de Piedras Negras.

El atacante estaba bebiendo con la pareja de la víctima, con quien tuvo una discusión, después de la cual rompió el parabrisas de su automóvil.

"Mientras íbamos en camino (a la casa de De Anda) me empieza a agarrar las piernas, los senos y me intenta besar; él se da cuenta que lo estamos llevando a su casa y se pone pesado, intenta golpear a la tía de mi novio", narró la joven de 28 años a Grupo REFORMA.

"Cuando intento salir de la camioneta empieza a ahorcarme, cuando intento medio zafarme se me abalanza a la nariz, del dolor me caigo y él me cae encima, al momento que se levanta escupe la nariz".

La joven describió que sintió un dolor intenso y que comenzó a desangrarse, y que al tocarse la cara se dio cuenta del hueco que la mordedura le provocó.

La madre de De Anda se apresuró a ingresarlo al domicilio, dejando a la joven herida en la calle, sin brindarle atención.

"Yo vi mi nariz mientras él la escupía y entonces, cuando la vi tirada, supe que la sangre no era de un golpe. Tenía un dolor insoportable, grité desesperadamente y de camino al hospital como seis veces me desmayé, no recuerdo nada de eso", explicó vía telefónica desde el centro médico donde convalece.

"(Sentí miedo) a que fuera a salirse de control y que me matara, a que su mamá no pudiera retenerlo, a que las cosas salieran peor".

Jazmín fue informada por los médicos que la atienden que, para reconstruir su nariz, serían necesarias al menos tres cirugías, las cuales eran urgentes para evitar que alguna bacteria ingresara a su cuerpo.

La joven fue operada el pasado lunes para para injertarle piel de su mejilla y la parte interna de su labio, así como cartílago que extrajeron de su oreja.

El costo de su ingreso y las primeras atenciones fue de 25 mil pesos, en un hospital privado de Córdoba, pero la joven recibió como monto final un estimado de 500 mil pesos por el tratamiento médico.

"En el principio no pensaba en justicia, yo quería que (el agresor) sólo cubriera mis gastos para recuperarme rápido; yo pensé en mi hijo, en que entraría a la escuela, en cómo iba a pagar todo", narró.

La mujer confesó que ahora teme por su vida, por lo que denunció la agresión ante la Fiscalía de Veracruz, y hasta ayer el atacante no había sido localizado.

"Lo estético no es tan importante, quiero regresar a mi vida normal, pero siento que será imposible; si él sigue libre, y ya vio todo lo que se ha hablado sobre el tema, podría enojarse más, vengarse", aseveró Jazmín.(Con información de Nayra Rivera)