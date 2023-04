Nace alianza contra inflación; pide AMLO reunión en Cancún

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a países de América Latina y el Caribe a participar en una cumbre presencial la primera semana de mayo en Cancún, Quintana Roo, para tomar acciones conjuntas y regionales contra la inflación y la carestía.

La finalidad, subrayó el mandatario durante una videoconferencia con nueve homólogos del continente, es eliminar obstáculos, aranceles y medidas sanitarias para facilitar el comercio de productos básicos y reducir los precios.

"Se trata de algo muy sencillo, que no simple, podemos hacer intercambios en lo económico, lo comercial, si nos ponemos de acuerdo y quitamos el obstáculos, aranceles, medidas sanitarias; cada país tiene algo qué ofrecer para los consumidores, todo con el propósito de que puedan llegar alimentos y productos básicos a mejor precio", comentó.

"Y que podamos enfrentar la inflación, la carestía, que aun cuando parece que está cediendo, no deja de ser una amenaza ahí permanente, un riesgo, porque afecta mucho la economía popular. Si no controlamos la inflación, pues no logramos mejorar el poder adquisitivo de la gente, el poder de compra".

López Obrador hizo el planteamiento a sus homólogos de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, la República de Honduras, Venezuela y San Vicente y las Granadinas -en su calidad de presidente Pro Témpore de la CELAC-, en una reunión virtual de la denominada Alianza de Países de América Latina y el Caribe.

"El propósito es, a ver, en qué podemos ponernos de acuerdo para intercambiar alimentos y productos básicos, que participen gobiernos y que puedan participar empresarios, industriales, las cadenas comerciales, los que se dedican a importar y exportar, y podríamos, de esa forma, ayudarnos.

"Y es un ensayo general, para ir viendo cómo hacia adelante nos ayudamos mutuamente en el intercambio económico y comercial, sin hacer a un lado las organizaciones que ya existen los acuerdos comerciales entre países y, desde luego, arreglos bilaterales, (...) esa es la propuesta, básica".

López Obrador planteó que la cumbre de países se realice el fin de semana de los días 6 y 7 de mayo en el destino turístico, con la participación de mandatarios, cancilleres, ministros o secretarios de hacienda, empresarios, productores y distribuidores de alimentos.

"(Propongo) que podamos tener una reunión presencial, (...) les invitamos para que nos podamos reunir en Cancún, 6 y 7, es que dice (Miguel Díaz Canel) que por qué no en Cuba, por qué en México, que por qué no salgo, ya voy a ir a verles, ustedes son mis hermanos, mi hermana, pero les invitamos a Cancún, seria 6 y 7, una presencial", amplió.

"Somos nosotros, más los cancilleres, los secretarios de hacienda, de economía, de comercio y cada país invita a empresarios importadores, exportadores, y hacemos como una exposición, como una feria, para que se lleven a cabo acuerdos de comercio, de alimentos y de productos".

El jefe del ejecutivo detalló que el sábado 6 de mayo por la mañana se realizaría una reunión presencial de presidentes dividida en dos partes; habría un receso y después intervendrían los secretarios de relaciones exteriores, economía, comercio, hacienda y los empresarios.

"Se puede prolongar hasta la tarde, nosotros queremos ofrecerles una cena el sábado, el domingo ya lo dedicaríamos a un diálogo sobre cómo integrarnos en lo político, todo lo que es el sueño del libertador de Bolívar, la integración de América Latina y el Caribe, qué podemos hacer, cómo vamos en esto".

Convocante de la videoconferencia y moderador de la misma, López Obrador adelantó que, si bien la iniciativa surge de la Alianza -integrada por 10 países- "desde luego" invitarán a otros países del continente.

"Ahora quisimos hacerlo así para ponernos de acuerdo y que pueda iniciar esto, dar el comienzo, pero para entonces sí podemos invitar incluso a integrantes de la Celac, que estén con nosotros, todos los que quieran participar, eso sería para la presencial y nos daría mucho gusto recibirles", añadió.

En los acuerdos oficiales del encuentro virtual no se especificó que en la cumbre de Cancún participarán los mandatarios de cada país; únicamente señala que participarán "autoridades de alto nivel" de los países, además de representantes de sectores empresariales.