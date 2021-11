Nace el Frente Cívico Nacional; busca candidato ciudadano a la Presidencia

Una nueva fuerza política denominada Frente Cívico Nacional, integrada por ciudadanos, activistas y políticos de centro-izquierda, socialdemócratas y también de centro-derecha, realizó su presentación formal, con la propuesta de impulsar un candidato ciudadano a la Presidencia de la República en 2024.

Entre los integrantes de la nueva organización están los expresidentes nacionales del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo; y del PAN, Gustavo Madero Muñoz, así como el senador Emilio Álvarez Icaza; la excandidata presidencial Cecilia Soto y el politólogo Raúl Trejo Delarbre.

Durante la instalación del Comité Promotor de la Organización Ciudadana, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de la corriente Los Galileos del PRD, indicó que es el momento de convocar a la elección de un candidato ciudadano que represente la esperanza para México.

“Mientras en el partido gobernante el partido oficial se teje un dedazo envuelto en una encuesta, nosotros queremos proponer que el candidato o la candidata que surja de un gran bloque opositor sea electo por los ciudadanos”, indicó Acosta Naranjo.

En su documento base, los impulsores de esta iniciativa plantearon que ésta “será una alternativa de organización plural e inclusiva, abierta y deliberativa, democrática y transparente”.

Esta iniciativa es apoyada, entre otros, por la excandidata presidencial del PT, Cecilia Soto, los senadores Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, así como por Ricardo Pascoe Pierce, Demetrio Sodi, Mariana Moguel, Raúl Trejo Delarbre y por el ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth.

Dijeron que sólo con una plataforma amplia y horizontal, donde se defiendan los derechos de los ciudadanos y se atiendan los problemas locales, “podremos vencer la inercia destructiva y asegurar un nuevo despertar para el país”.

Propusieron organizar una serie de debates a nivel nacional tras los cuales solicitarán al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice una elección primaria para que los ciudadanos elijan a quien será el candidato único que competirá por la presidencia en 2024.

“El Frente Cívico viene a unir, viene a sumar, viene a pedir que la alianza sea aún más amplia de lo que hoy se ha construido”, apuntó Guadalupe Acosta Naranjo.

Por su parte, la excandidata presidencial Cecilia Soto señaló que la organización ya cuenta con representantes en la mayoría de los estados de la República.

“La tarea, nuestra tarea, por eso se llama comité promotor del Frente Cívico Nacional, es fundar las representaciones, los frentes cívicos de los estados, los frentes cívicos estatales, de tal manera que este movimiento se extienda de manera muy amplia y en una fecha de los primeros meses del próximo año tengamos ya una gran convención fundadora”, indicó Soto.

Por parte, el actual senador y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, comentó que el Frente tiene la tarea de difundir en tres meses su plan de trabajo entre la ciudadanía en todo el país.

“Vamos a prepararnos para el 24, yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me sucede con mucha frecuencia que la gente me dice ‘qué vamos a hacer’, que realmente la gente está preocupada, y hay una sensación de que estamos muy desorganizados. El Frente Cívico Nacional es una propuesta para que nos organicemos, tenemos dos años y medio para organizarnos”, indicó.

Los participantes en el evento coincidieron en que es importante recuperar la democratización del país, y rechazaron ser un grupo que esté en contra del presidente de la República.