Nacho Peregrin, hermano de Belinda, quiere ser diputado federal

Ciudad de México.- Nacho Peregrin, el hermano menor de la cantante de pop Belinda se lanzó como candidato a diputado federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en cuya biografía comparte sus aspiraciones políticas y sus cuentas de Facebook y Twitter.

Nacho Peregrin participará en las elecciones del próximo 6 de junio como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la última fotografía publicada en esta red social por el hermano de la cantante de éxitos como ‘Luz sin Gravedad’ y ‘Sapito’, se lee “A los jóvenes nos toca ahora escribir nuestra propia historia”.

A respecto, Belinda compartió en sus redes sociales una ‘historia’ en la que se dijo sentir orgullosa de Nacho, su hermano.

"No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy muy orgullosa de ti. Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo mi Nachito”, escribió la cantante.

Belinda apoyó a López Obrador en 2018

En las elecciones presidenciales del 2018, la cantante Belinda ya había mostrado sus tendencias políticas al apoyar al entonces candidato y ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO”, escribió la cantante en sus redes sociales previo a las elecciones de ese año.

