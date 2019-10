Nada de Estado fallido ni debilitado: Durazo

Ciudad de México.- Tras críticas de los diputados de Oposición, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que hablar de Estado fallido tras la captura y liberación de Ovidio Guzmán, es una sutileza teórica que el pueblo no entiende.

"El Estado mexicano prevalece, nada de Estado fallido, nada de Estado debilitado, esas son sutilezas teóricas que no entiende la gente", indicó desde la tribuna de la Cámara baja, donde comparece como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

El funcionario acusó a la Oposición de haber actuado con beligerancia hacia su persona durante la primera ronda de posicionamientos de las fracciones parlamentarias.

"Voy a omitir la beligerancia a la que tendría derecho según los niveles de agresión de los representantes de algún grupo parlamentario", señaló.

Durante su posicionamiento, los diputados del PAN ocuparon la tribuna y mostraron una pancarta que decía "#Seguridad sin pretextos".

El legislador guanajuatense Jorge Arturo Espadas dijo que era lamentable que se usara al Ejército y la Marina como escudo para explicar una estrategia fallida, en alusión a la presencia de los titulares de las Secretarías de Defensa y Marina.

Debajo de la tribuna, durante el desarrollo de la comparecencia, el diputado panista Miguel Ricks sostiene un contador elaborado con cartulinas en las que exhibe el número de muertos que hay en lo que va de la actual Administración.

Al inicio de la sesión, el contador mostraba la cifra de 30 mil 518, sin embargo, durante el desarrollo de la misma se han sumado dos más.

Durazo, que en la mayor parte de su discurso ha reiterado que el problema de inseguridad que hoy vive el País es histórico, dijo que al llegar al Gobierno recibieron 26 mil cuerpos sin identificar y que ahora estos suman 40 mil.

"Entiendo que se aproveche políticamente el tema, pero el Gobierno tiene un clarísimo compromiso y tenemos la certeza de que en este y otros temas, como en el de los desaparecidos, vamos a rendir buenas cuentas", sostuvo.

El Secretario, quien ha eludido ante los legisladores asumir una responsabilidad directa en el fallido operativo de Culiacán, dijo que si su renuncia resolviera algo, la presentaría.

"El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobe la mesa", indicó en respuesta a la diputada independiente Ana Lucía Riojas.