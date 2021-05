Nancy murió y su hermana lucha por su vida con la columna rota

Ciudad de México.- Bernarda Salgado López enfrenta una doble tragedia, su hija de 15 años Tania tiene rota la columna, hemorragias internas y una fractura de cráneo. Su hija mayor, Nancy permaneció desaparecida por más de 12 horas después del accidente de la Línea 12 del Metro. El martes después de las 13:00 horas, oficialmente le notificaron que estaba muerta.

Ambas jóvenes viajaban en el tren que se desplomó la noche del lunes entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12, Nancy regresaba de trabajar en el centro comercial Las Antenas, su hermana Tania se ofreció para acompañarla y regresar juntas, mientras platicaban, vino el accidente y el destino las separó.

"Nancy falleció, nadie me está ayudando, no han venido ha hacerse responsables de esta situación...”, dice Bernarda antes de quebrarse en llanto por la noticia del fallecimiento de su hija y a punto de viajar a la coordinación Iztapalapa 6 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para recoger su cuerpo.

Su sobrina Adriana agrega: “Y solicitamos que nos apoyen y nos ayuden con los gastos funerarios, con los gastos médicos que necesite mi otra prima, no es justo que no se hayan hecho responsables de esta situación”. La familiar asegura que ningún representante del gobierno capitalino se ha acercado a brindarles apoyo.

Bernarda deja el hospital donde se queda hospitalizada Tania, han pasado más de 12 horas y no le han practicado ninguna intervención quirúrgica debido a que los médicos no cuentan con “los clavos” especializados para tratar de reconstruir la columna de esta menor.

La familia reitera que Tania está grave y espera que en las próximas horas le pueda ser practicada la intervención quirúrgica.

"Ella tiene rota la columna y tiene hemorragia interna, primero me dijeron que no tienen el material, que lo tenía que comprar yo, la enfermera y el doctor llenaron una hoja de cuáles son los clavos que necesita y que es lo que necesita la cirugía”, expone mientras reitera que no tiene los recursos necesarios y espera el apoyo del gobierno de la ciudad o de la sociedad para poder atender a la hija, que le queda con vida.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) informó que 24 personas fallecidas a causa del desplome del vagón de la Línea 12 del Metro ya fueron identificadas. En este listado aparece el nombre de Nancy Lezama Salgado de 23 años de edad, quien era buscada a través de redes sociales por su familia.