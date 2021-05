Necesitamos regresar a las aulas: AMLO

Ciudad de México.- Necesitamos regresar a clases presenciales, hoy viernes la Secretaría de Educación Pública emitirá un documento oficial para formalizar el regreso a clades presenciales en todo el país, asi lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera abundó que es importante regresar a las aulas y terminar el ciclo escolar el próximo 9 de julio.

"Tenemos un mes para que se pueda tener una evaluación con los alumnos y saber cómo de avanzó con educación a distancia, ahorita así va a continuar" dijo López Obrador.

Insistió en que el regreso es voluntario aunque recalcó la importancia de volver a las aulas a fin de evitar más atrasos.

"Si no hay acuerdos ni consensos en la comunidad educativa, no se regresa a clases, o si hay padres que no quieran llevar a sus hijos a la escuela, entonces seguiremos con las clases a distancia" dijo el presidente.