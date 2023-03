Negligencia criminal lo ocurrido con migrantes en Cd. Juárez: Álvarez Icaza

Ciudad de México.- La tarde de este martes, en el Senado de la República y tras los lamentables hechos ocurridos en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez donde un incendio dejó 39 migrantes muertos, el senador Emilio Álvarez Icaza acusó que se trata de una negligencia criminal por parte del Gobierno Federal que carece de defensa y política para los derechos humanos de los migrantes.

Asimismo, quién fuera de 2012 a 2016 Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigió la renuncia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración; Álvarez Icaza añadió que también pedirá la comparecencia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López a quien acusó de estar “ocupado en ser una corcholata y polarizar al país, que en atender sus responsabilidades”.

“No haber abierto esa puerta es responsabilidad directa del Gobierno. No hay otra, no le den vuelta, dejar morir a 40 migrantes en un incendio se llama Política Migratoria del Gobierno mexicano, punto. Y aunque quieran tapar la discusión con sus votos, explíquenle a los familiares de los muertos, explíquenle a los familiares de la venezolana que ese día fue a pedir la salida de su esposo que no tenía que estar ahí, explíquenle a los hijos de los migrantes que su papá murió intoxicado” reprochó.

Acompañado de un grupo de senadores, pidieron que se realicen las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades, pues consideraron que existen funcionarios de alto nivel que deben pagar por lo sucedido. “Alejandro Encinas también parece ajeno al cargo que ocupa. La migración debería ser de su preocupación” recalcó.

“Lo que estamos viendo es esencialmente la omisión de la autoridad en todos los órdenes. Es un gobierno que se dedica a lo electoral y no a gobernar. Es un gobierno que le importan los acarreos, no le importan las personas, le importan las mañaneras pero no proteger a la gente” dijo Álvarez Icaza.

Finalmente dijo que en México existe una caza de migrantes con total abandono por parte de gobiernos estatales y municipales y acusó de ser la administración de Andrés Manuel López Obrador la peor desde hace muchísimos años en materia migratoria.

“Lo que hace López Obrador es peor, van a recibir migrantes pero cuál es la política de solidaridad de atención, dicen que van a recibir 30 mil al mes en toda la Frontera Norte, en toda la frontera a Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, los migrantes están absolutamente abandonados”.