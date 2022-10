Negocia AMLO precios con Walmart internacional

Óscar Mireles/ Agencia Reforma

CDMX.- Como una medida contra la inflación el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la CEO internacional de Walmart para negociar que no aumente el precio de la canasta básica en el País.

"Tenemos que ocuparnos del tema de la inflación, ya lo estamos atendiendo, en energéticos no tenemos problema, tenemos que resolver lo de alimentos y en eso estamos ya trabajando, que no aumente la canasta de 24 productos básicos, debe de costar mil 039 pesos, hicimos el acuerdo con Walmart, con Chedrahui, con Soriana y con otros distribuidores y productores", dijo en la conferencia mañanera.

"Hoy precisamente voy a recibir a la gerente mundial de Walmart y un tema es el de los precios de los básicos (...) a mí me importa el de los alimentos".

Para el Mandatario, en estos tiempos de inflación se procura respetar los precios acordados para la canasta básica, y llamó a organismos como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) a integrarse al programa, sin imposiciones.

"Estamos hablando de un distribuidor, como le llaman ahora, preponderante (...) pues es que respeto mucho su punto de vista pero que ojalá y ellos se sumen y sí, no hay nada obligatorio, somos juaristas, a lo mejor hasta él es juarista (el dirigente de la ANTAD), y Juárez decía nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no se impone nada", afirmó.

"No es imponer, es convencer, persuadir y así se va avanzando y realmente ha habido cooperación de todos, solo los politiqueros conservadores, pues esos van a estar en contra de todo, imagínense si vamos a convencer a los del Reforma, (ríe) o de otros medios, pues, a Claudio X. González, Pejeleaks, la Guacamaya convertida en zopilote, no, esos van a seguir, pero no pasa nada, nada".

Canasta a mil 039 garantizada en Walmart

Luego de la reunión en Palacio Nacional entre López Obrador y Judith McKenna, CEO internacional de Walmart, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que la canasta básica en mil 39 pesos estará garantizada hasta febrero en esa cadena de supermercados.

"Vamos en orden, entonces empezamos con la cadena que más representación tiene en el mercado que por mucho es Walmart, el que sigue es Soriana y después Chedraui, en ese orden", dijo Sheffield tras la reunión.

"(El precio) estará garantizado hasta febrero y en enero el Secretario de Hacienda junto con la Iniciativa Privada hará una evaluación detallada de lo que funcionó y no".

Sheffield, quien estuvo presente en la reunión de hoy, comentó que así como se conversó con Walmart se hará con otros grandes distribuidores.

"Cadenas muy pequeñas lo están pudiendo hacer como Merco Arrimberri, que no la hay en la Ciudad de México, es una cadena pequeña que está principalmente en Nuevo León, Coahuila, y ellos y lo están logrando, si puede el chiquito, con más ganas puede el grande", ejemplificó.

El Procurador aclaró que sumarse a la iniciativa gubernamental no es obligatorio.

Aunque coincidió con la ANTAD respecto que no tiene la obligación de sumarse al programa, el funcionario llamó a esa organización a solidarizarse.

"Ojalá sean solidarios con el pueblo de México, todos los socios de ANTAD, ya hay socios de ANTAD como Merco Arrimberri que lo está haciendo, y también Chedraui y Soriana pero les ha costado trabajo, me quiero imaginar, en algunas partes del país", expuso.