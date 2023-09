Negocian Pemex y sindicato aumento salarial a medias

Tomada de X / Pemex alcanzó acuerdo para aumento salarial de trabajadores

Ciudad de México.- La prórroga de prehuelga del sindicato petrolero terminó este sábado tras una negociación con Pemex para un aumento salarial del 7.84 por ciento, informaron trabajadores del gremio.

Sin embargo, se indicó de manera preliminar que el incremento será del 6.44 por ciento retroactivo de agosto a diciembre de este año y a partir de enero del 1.4 por ciento, lo que hace un total del 7.84 por ciento.

De la negociación, ni el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ni Pemex se han pronunciado de manera oficial.

Los trabajadores acusaron que fue un pacto entre bambalinas entre la empresa y la cúpula gremial.

En días pasados, el líder del gremio, Ricardo Aldana, se reunió con los 36 dirigentes seccionales para "planchar" el acuerdo con Pemex, se dio a conocer.

Tras vencerse el plazo -el pasado 31 de julio- para revisar el CCT 2023-2025 entre el sindicato petrolero y Pemex, el gremio solicitó al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos una prórroga de 30 días de prehuelga para no afectar a la empresa con un paro.

El 1 de agosto debió iniciar la vigencia del nuevo CCT entre las partes, pero los petroleros no aceptaron, entre otras cosas, un aumento salarial del 4.2 por ciento que ofreció Pemex, encabezado por Octavio Romero Oropeza.

Los trabajadores exigieron el 7 por ciento, además de equipo de trabajo, herramientas y seguridad en las instalaciones para evitar accidentes. Ambas partes acusaron cerrazón y se trabaron las negociaciones.

Al no haber una salida el sindicato pidió al tribunal otra ampliación de la prórroga de prehuelga que concluyó este 30 de septiembre con esa negociación, hasta ahora opaca.

El 26 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Pemex alcanzó un acuerdo salarial con el sindicato de trabajadores.

Pero el mandatario tampoco dio detalles sobre los montos y porcentajes. Solo celebró que se haya conjurado el emplazamiento a huelga.

"Ayer se arregló lo del emplazamiento a huelga de los trabajadores de Pemex por los aumentos de salario. Agradezco mucho a los dirigentes del sindicato porque hay confianza. Nosotros les hemos dado un trato especial a los trabajadores de Pemex", dijo entonces.

"Si esto es así, una aumento 'partido en dos', pues nos va a perjudicar a muchos porque nos dicen que esos aumentos están escalonados, no son aumentos reales, y no hay información al respecto, todo fue en lo oscurito, las bases no saben nada", se quejó un trabajador de la Sección 48, con sede en Villahermosa, Tabasco.